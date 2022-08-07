Спагетти индийские, кофе африканский: вместо ушедших брендов на отечественный рынок выходят новые импортеры

Фото: Unsplash

Глава индийской компании, выпускающей макаронные изделия, Жатин Гирдар заявил, что его предприятие готово выйти на российский рынок. «Вечерка» выяснила, производители из каких стран уже в ближайшее время займут место ушедших из России брендов.

Индийский производитель макарон готов даже адаптироваться под пожелания российского потребителя.

— Например, разработать линейку продуктов без глютена или выпускать продукцию под собственными торговыми марками заказчика, — заявил глава компании, выпускающей макароны под маркой Vermisheli, Жатин Гирдар.

Из Индии в нашу страну уже пришли и другие бренды. Например, марки одежды Flying Machine, Peter England, Allen Solly и Van Heusen. Эти фирмы, как считают эксперты, способны составить конкуренцию ушедшим из России Zara и H&M и обеспечить высокое качество по доступной цене. В целом же Индия всегда славилась своими хлопковыми и кожаными производствами.

Гендиректор Федерации экспортеров Индии Аджай Сахай уточняет.

— Многие индийские компании заинтересованы в работе с российским рынком. Это компании из сегмента продуктов питания, медицинских товаров, бытовой электроники и целого ряда других.

На сегодняшний день еще сразу несколько иностранных компаний заявило о намерении открыть бизнес в России. Среди них, например, турецкие сети общепита. Сети фастфуд-формата Chitir Chicken и Yesen Burger будут представлены по франшизе, а рестораны Little Kitchen и сеть кофеен Arabica выйдут на рынок с использованием собственных инвестиций. Переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут другие турецкие бренды, в том числе производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol.

Из ЮАР в Россию начали поставлять цитрусовые, а также груши и айву. На днях президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что Африка готова поставлять в нашу страну кофе, молоко, говядину, бананы.

На фоне ухода из России шведской компании IKEA на 88,1 процента вырос экспорт турецкой мебели. Эксперты прогнозируют рост поставок до конца года.

На сегодняшний день Турция занимает восьмое место среди стран — экспортеров мебели в нашу страну.

Импорт китайских товаров в РФ за первое полугодие этого года вырос на 9,2 процента, до 204,5 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2022 году количество ввозимой новой техники и наземного транспорта увеличилось на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Россию ввозили автобусы, стройтехнику — погрузчики, машины для строительства дорог, краны, а также оборудование, механизмы и механические устройства. Объем продукции народного потребления вырос за год на 31 процент.

— Доля китайских товаров и китайских брендов в ближайшее время будет расти, — убежден президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Сначала это будут неизвестные марки, но постепенно станут узнаваемыми и популярными. Несмотря на все санкции, в Россию приходят и бренды международные. Так, например, в Москве был открыт монобутик парфюмерного дома Vilhelm Parfumerie.

Одни импортеры уходят — другие приходят. Ожидать дефицита не приходится. Продукты, одежда, электроника — все доступно.