Ремонт в квартире: выравнивание стен и гидроизоляция

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Начиная основательный ремонт в квартире, следует понимать, что этот процесс будет включать в себя несколько трудоемких этапов. Одним из важнейших шагов на пути к идеальному жилищу является этап выравнивания стен и потолка помещений в доме. От этого будет зависеть качество и эстетическая составляющая выполненного ремонта. Подробнее о том, какие материалы лучше выбирать для черновых работ, читайте в этой статье.

Выравнивание стен и потолка в квартире

Способ выравнивания зависит от степени кривизны объектов и бюджета на ремонт. Один из вариантов — оштукатуривание. Этот способ подойдет в случае готовности к огромному объему работ. Выполнить их самостоятельно будет крайне непросто, поэтому важно нанять квалифицированных рабочих.

Другой вариант выравнивания — использование гипсокартонных листов гкл. Гипсокартон довольно востребован в строительной отрасли, он имеет большое количество преимуществ:

— наличие огнеупорных свойств;

— возможность использования в помещениях с высокой влажностью;

— сохранения тепла в помещении — это особенно актуально в холодное время года, когда можно сократить расходы на отопление;

Также гипсокартон можно использовать для сооружения в комнатах конструкций разнообразных форм — это получится сделать благодаря гибкости и небольшому весу данного материала. Конечно, есть у него и недостатки, среди которых деформирование при ударах, образование трещин при сильном давлении и низкий уровень шумоизоляции.

Использование гидроизоляционных смесей во время ремонта

Гидроизоляционные смеси позволяют создавать непроницаемый слой как на ровных, так и на рельефных поверхностях. Кроме того, они необходимы для изоляции углов, проходных коммуникационных отверстий и мест примыкания различных элементов.

Гидроизоляция под названием кнауф флэхендихт пользуется на сегодняшний день большой популярностью и широко применяется в ходе ремонтных работ. Она имеет голубой оттенок и представляет собой водную дисперсию синтетического латекса и инертных заполнителей. Ее можно использовать на поверхностях стен и пола, например, при организации гидроизоляции помещений, в которых наблюдается повышенная влажность — ванных или душевых комнат.

Также этот материал можно применять для:

— поверхностей, в основе которых есть гипс;

— штукатурки на основе цемента или извести;

— укладки теплого пола в качестве гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляцию следует наносить только на те поверхности, которые были заранее подготовлены. Для этого основание очищают от всех пятен, пыли и другой грязи. В случае необходимости трещины необходимо отшпаклевать, а какие-то неровности — сгладить. Затем поверхность грунтуют и высушивают.

Стоит отметить, что гидроизоляцию наносят обязательно в несколько слоев. Каждый из наносимых слоев должен быть тонким и равномерным. В местах соединения стен между собой, с полом и потолком нужно проложить изоляционную ленту.

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