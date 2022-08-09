Медовые истории — ассорти для всей семьи

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Пчельник»

В этом году Медовый Спас пришелся на 14 августа, в этот же день начнется и двухнедельный Успенский пост. Всем известно, что в этот знаменательный день по доброй традиции необходимо отведать самое древнее на Земле лакомство — мед. А еще лучше его современную версию — мед-суфле. Уникальный продукт порадует даже гурманов и удивит тех, кто думает, что знает о медовой продукции все.

Люди ценили мед с древности, известны случаи, когда археологи находили в древнеегипетских гробницах закупоренные амфоры с медом. Фантастика, но за тысячи лет хранения природный десерт не потерял свои свойства. В нем содержались витамины группы В, К, Е, С, провитамин А, ферменты, гормоны и другие биологически активные соединения. А также минеральные соли и биогенные амины, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. Все эти элементы — катализаторы биохимических реакций и положительно влияют на физиологические процессы организма. А значит, позволяют человеку оставаться молодым, активным и здоровым в течение долгих лет. Мнение ученых о пользе меда поддерживают и врачи, ведь углеводный состав меда — фруктоза и глюкоза — легко усваивается и не вредит зубной эмали. Кроме того, медовые продукты повышают иммунитет (именно поэтому во время болезни пациентам рекомендуют пить чай с медом), улучшают пищеварение, повышают качество крови и укрепляет сердечную мышцу. Медовый Спас — лучшее время запастись бесценным продуктом впрок и преподнести природное лакомство в подарок тем, кого любишь и о чьем здоровье заботишься.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Пчельник»

— Я давно перестала дарить родным и друзьям сувениры, чтобы не захламлять их квартиры. Ведь эти безделушки просто пылятся на полках, конфеты и шоколад — путь к кариесу, ненужные вещи — шарфики, кошельки, платочки — очень сложно угадать предпочтения другого человека. Нашла беспроигрышный вариант, — моя соседка Лена, опытный менеджер по продажам, с ликованием подняла палец вверх. — Дарю вкусные и полезные подарки, которые люди берут с нескрываемым удовольствием (даже свекровь, которая меня не очень любит). Эврика! Это мед!

— Мед? — разочарованно хмыкаю я. — Просто мед? Банально!

— В том то и дело, что не банальный мед, а мед-суфле. Садись, будем дегустировать. Причем, наше удовольствие не отразится на фигуре, никаких лишних килограммов. Зато поддержит организм при простуде и болях в суставах, восстановит силы, поможет омолодить кожу и волосы. Сплошная польза! А какая упаковка, смотри. Не стыдно подарить даже руководству. Все оформлено стильно и со вкусом. Уж я в этом разбираюсь, сама в торговле работаю, меня не проведешь. Peroni — реально натуральный мед-суфле. На себе проверила.

Лена торжественно достала из шкафа красивую коробку «Чай&Мед» и бережно положила на стол. В подарочном наборе восемь баночек меда-суфле и чай Peroni. Причем можно выбрать из четырех вариантов — молочный улун, хвойный апельсин, пряный глинтвейн и голубая лагуна. Идеально для чаепития.

— И, самое главное, подходит всем, — продолжает презентацию Лена. — Я набрала себе на всякий случай. А что, очень удобно. Позвали в гости, а под рукой нет подарков? Вот взяла коробочку меда-суфле и пошла. Ведь полезные продукты можно дарить любому виновнику торжества. Невзирая на возраст, пол и социальное положение, как говорится. Даже ЗОЖникам подходит. Пробуй.

Мед-суфле сразу удивил меня нежным, легким, тающим вкусом. Не успела я попробовать ягодное суфле, как Лена открыла баночку с ореховым.

— Мне больше нравится вот этот подарочный бокс «Королевское Ассорти». Можно попробовать 12 вкусов с ягодами, орехами — сушеной клубникой, маракуйей, малиной, абрикосом, черникой, апельсином, манго, смородиной, фисташками и грецким орехом — и выбрать своего фаворита. Очень удобно, а для гурманов просто находка. Можно даже угадывать вкусы. Кстати, обрати внимание на приятные цены. А есть еще дегустационные подарочные наборы, здесь 10 баночек. Я их иногда делю и добавляю к основному подарку. Вот учительнице сына букет подарю и две баночки меда, очень симпатично. С пользой для здоровья и усладой для глаз. А в Медовый Спас сам праздник велит дарить мед.

— Ну, — снова сомневаюсь я — мужчине как-то баночки с медом дарить неудобно. Лена улыбается и достает… туз из рукава — подарочный набор специй для кофе и чая Peroni «GOLD» в модной золотой коробке. Выглядит все очень достойно, а содержимое покоряет. Я сдаюсь, ведь в коробке ароматные, загадочные и такие разные чайно-кофейные специи — бадьян, корица молотая, кардамон молотый, имбирь молотый, гвоздика молотая, перец белый молотый, мускатный орех молотый. От такого подарка отказаться невозможно. Такой подарок подойдет папе, другу, брату и коллеге. Целый набор позитива и заряда энергии. Корица повышает общий тонус, кардамон, имбирь и бадьян улучшают пищеварение, белый перец обладает массой витаминов и микроэлементов, которые нужны организму.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Пчельник»

Кстати, все специи «Восточный базар», «Индийские пряности», «Кофе по-бедуински» можно добавлять в десерты, коктейли, каши и выпечку.

— Все пошли в магазин, Лен, я хочу купить подарки. Ты меня убедила. Да, если честно, я и себе хочу сюрприз с ягодным медом-суфле преподнести.

— Зачем идти? — смеется всезнайка. — На дворе XXI век, какие магазины? Просто зайдем на маркетплейсы и закажем! А пока чай попьем с «Королевским Ассорти». Ведь Медовый Спас на носу, надо медом угоститься.

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