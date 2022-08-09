Эх, яблочко, да от Бабкиной: знаменитости рассказали о своем летнем урожае

Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

На дворе август, время собирать урожай. Звезды шоу-бизнеса тоже любят проводить время на огородах. Артисты поделились с «Вечеркой» своими достижениями на загородных участках.

Народная артистка России Надежда Бабкина с удовольствием трудится на огороде.

— Сажаю ягоды, пропалываю сорняки, кошу траву, — рассказывает «Вечерке» певица. — В свою дачу вкладываю очень много любви. Эти заботы для меня — отдых, способ восстановить силы. Я человек деревенский, и, видимо, земля это чувствует, отвечая мне буйным многоцветьем. Под окнами моей спальни растут кусты сирени, разлапистая елка и много цветов — удивительной красоты розы, пионы… Растения чувствуют, что здесь живут хорошие люди, вот они и благоденствуют.

На участке артистки растут и клубника с малиной, плодовые деревья.

— Как же приятно сорвать с ветки в саду выращенное тобою яблоко! — делится Бабкина.

Австралийская певица Перукуа, муж который родом из России, помогает свекрови на даче в поселке Заветы Ильича. Есть у ее семьи участок и в поселке Красная Поляна.

— Мне нравится выращивать цветы в саду. Ухаживать за ними для меня большой праздник, — говорит Перукуа. — Какие-то цветочки остаются на кусту, какие-то срезаю, чтобы поставить дома. Я предпочитаю, чтобы всеми делами, в том числе садом, занимались профессионалы, но цветы — моя слабость, тут позволяю себе расслабиться. Пусть что-то вырастет не «как надо» — главное, я получаю удовольствие от процесса. Труд на огороде «заземляет» — помогает выйти из безумного ритма мегаполиса.

У певицы Славы на участке чего только не растет: и земляника, и огурцы, и помидоры в теплице, и липы, и каштаны, и черемуха.

— Часть урожая уже закатали в банки на зиму, — рассказывает Слава. — А ковыряться в грядках очень люблю, как только есть возможность — я там. Все сама — как пчела. Целый день могу колупаться — подстригать, копать, выкорчевывать. Потом хожу в царапинах и ссадинах. Но это невероятное удовольствие! В этом году я впервые посадила гладиолусы, они расцвели.

Фото: Из личного архива Анны Песковой

Актриса и телеведущая Анна Пескова этим летом ничего не высаживала, зато прошлой осенью решила обзавестись плодовыми деревьями и кустарниками.

— Мы высадили четыре кустика малины, один — черной смородины, две яблони и две вишни, — говорит Анна Пескова. — Все цветет и плодоносит. Моя дочь Настя сейчас наслаждается возможностью собирать ягодки и лакомиться ими с куста.