Прагматичный подход: пять вопросов о спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Объявление мобилизации и введение военного положения россияне обсуждают с самого начала спецоперации на Украине. При этом Минобороны России в своих сообщениях дает понять, что никаких поводов для беспокойства, а также необходимости пополнения армейских рядов новобранцами нет. Корреспонденты «Вечерней Москвы» с помощью экспертов разбирались, возможна ли мобилизация в стране, нужна ли она Российской армии и как долго может продлиться спецоперация.

1. Когда начнется мобилизация?

Сергей Марков, директор института политических исследований:

— Я уверен, что вероятность того, что объявят мобилизацию, минимальна. То, что закон разрешает временно расконсервировать материальные ценности государственного резерва и привлекать работников к сверхурочной работе, совершенно не является признаком того, что будет объявлено о мобилизации граждан. России сейчас нужна экономическая мобилизация, реструктуризация экономики, чтобы выпускать больше продукции, в том числе беспилотников и ракет.

А военнослужащих, занятых в спецоперации, достаточно. Тем более что есть немало добровольцев. Если же говорить о том, кого можно мобилизовать, то, думаю, это медики и IT-специалисты, которых можно было бы переориентировать для работы на спецоперацию.

2. Возможно нанесение ударов по центрам принятия решений Украины?

Дмитрий Олейник, политолог:

— Руководство нашей страны неоднократно отмечало, что специальная операция на Украине идет по плану — с определенными корректировками. В любом случае, вся поступающая информация ежедневно анализируется, делаются выводы. На мой взгляд, торопиться в вопросах нанесения ударов нельзя. Подобные решения связаны с гибелью людей, в том числе мирного населения. И это определенная точка сдерживания. Наш президент Владимир Путин недавно сказал, что «мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали». Этот посыл очень важен для дальнейшего течения спецоперации.

Да, у нашей страны есть военные мощь и возможности, но важно сделать что-то еще, что может в корне изменить ход спецоперации на Украине. Но, повторюсь, торопиться не стоит — пока все идет в нужном направлении, с нормальной скоростью.

Стоит взглянуть на опыт предыдущих военных действий, на которые ушло достаточно много времени. Речь именно об освобождении Украины от фашизма. Сравнивая эти временные промежутки, можно с уверенностью сказать, что сейчас все идет гораздо лучше. К тому же в данной ситуации Генштабу, руководству Вооруженных сил России лучше виден весь ход спецоперации, а возможность нанести удары по точкам принятия решений останется запасным вариантом, который пока не будет применяться. Он станет реальным только при самой жесткой необходимости.

Фото: Минобороны РФ

3. Специальная военная операция может затянуться на несколько лет?

Олег Матвейчев, политолог:

— Нет, не затянется. У Украины и стран Запада не хватит ресурсов на продолжение. Конечно, они постараются продлить ситуацию, будут паузы и остановки. Но до весны 2023 года все завершится. А возможно, и раньше. После этого, скорее всего, будут референдумы о присоединении к Российской Федерации новых территорий.

Конечно, Запад хотел бы развалить Россию, но этого не случится никогда, а их помощь Украине бесполезна. Тем более что скоро помощь понадобится им самим. Европа нуждается в энергетических ресурсах, а взять их негде. Отсутствие газа, нефти, зеленой энергетики заставит их отказаться от хорошего образа жизни... Для них наступят наши 90-е годы.

Отдельные европейские эксперты уже понимают и озвучивают свою позицию, что их страны выбрали неверный путь и что сложившаяся ситуация вредна и губительна для европейской промышленности и экономики. Но ослушаться хозяина не могут. К тому же, что бы ни случилось, в выигрыше останется Америка. Развал Евросоюза открывает для нее новые возможности. К примеру, доллар может покрыть всю территорию, где была единая валюта — евро. Или начнется бегство из Европы капиталов и мозгов. США мечтают и о повторении ситуаций, которая случилась после Первой и Второй мировых войн, когда рушились целые государства, а они были только в выигрыше. Но в третий раз этот фокус им не удастся провернуть.

4. Нужно ли отзывать награды у артистов, которые уехали за границу и теперь критикуют страну?

Лев Кравченко, кандидат философских наук, специалист по массовым коммуникациям и связям с общественностью:

— В последнее время можно часто услышать, что депутаты предлагают лишить всех званий и наград артистов, которые публично выступили с критикой специальной военной операции. Более того, в интернете часто можно встретить петиции с подобной инициативой, которые подписали граждане нашей страны. На мой взгляд, артист — это лицо государства, которое представляет его на международной творческой арене и, самое главное — отстаивает на ней интересы своей Родины.

Если он не поддерживает действия руководства страны, проводимую им политику, то почему он даже «из-за бугра» имеет право считаться уважаемым человеком, Гражданином России с большой буквы? Ведь в трудные времена артист не поддержал свою страну и не отстоял ее право на независимость. Сейчас в самом разгаре настоящая информационная война против нашей страны. И такие предатели в ней далеко не последний инструмент влияния на общество. Кстати, так было и раньше.

Например, во время войны в Чечне многие критиковали Россию, давали интервью иностранной прессе, пытаясь таким образом прижиться там. Однако получилось далеко не у всех, после чего такие артисты вернулись, и мы их простили. В этот раз, я уверен, прощения уже не будет. Поэтому я считаю, что у этих личностей нужно отобрать награды и лишить их всех регалий.

В то же время важно отметить тех, кто действительно поддержал свое государство и своим творчеством смог донести до людей чувство патриотизма и любовь к Родине. Ведь на них и будет строиться новый, сильный русский мир. А те, кто отказался быть частью России и не поддержал национальный дух, не вправе претендовать вообще на что-либо.

5. Удастся коллективному Западу расколоть российское общество?

Андрей Медведев, депутат Московской городской Думы:

— Слышу периодически прогнозы, что ситуация на Украине приведет мир к Третьей мировой войне. Однако современная война, во-первых, процесс перманентный. Даже условная капитуляция одной из сторон не означает ее окончания. Во-вторых, война сегодня — это противостояние экономик, идеологий, армий и даже психики воюющих стран и народов. Можно считать, что угроза началась с крушением СССР, объявлением «конца истории» и «XXI века как века американского доминирования».

Первый шаг к горячей фазе — это 1999 год и бросок на Приштину (операция по переброске сводного батальона ВДВ ВС России в город Приштину в Косове и Метохии, — «ВМ»), когда Россия показала Западу зубы. Дальше была Вторая чеченская — при информационной поддержке боевиков Западом. Потом украинский Майдан 2004 года. А окончательный переход Запада к активным антироссийским действиям начался после Мюнхенской речи президента нашей страны.

Все последующий события — Грузия, Сирия, Ливия, Украина, «белая лента» в Москве, работа с региональными элитами в России — стоит рассматривать исключительно как этапы горячей фазы противостояния. То, что в события на Украине вроде бы вовлечены не так много стран, не имеет значения. Косвенно все равно эти события касаются большинства стран, потому что они затрагивают выстроенные годами экономические связи и логистические цепочки.

У некоторых людей есть иллюзии, что Америка находится в состоянии, когда она не способна решить текущие проблемы. Или что Европа от санкций страдает больше, чем Россия, и вообще вот-вот дрогнет и откажется от Украины. Но надо понять, что США — это система управления, в которой основную роль играют корпорации, а также несколько сотен семей и политических кланов. Вот они и есть власть, а не ее президент с деменцией. Европа, конечно, страдает от санкций, и сильно. Но она не развалится точно, люди будут терпеть — революции никакой не будет, а от поддержки санкций Евросоюз не откажется, потому что вообще не является самостоятельной структурой. Так что время будет идти, Европа страдать, но терпеть, а Америка будет продолжать накачивать Киев оружием.

Не надо обманывать самих себя. У нас очень серьезные противники, желающие распада нашей страны. Противостояние сейчас идет принципиальное: или мы строим новый мировой порядок, или они сохранят старый.

Фото: Unsplash

КРОМЕ ТОГО

Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены добиваться стратегического провала российской военной операции на Украине и продолжат поддерживать Киев.

— Запад не сможет ослабить Россию: Москва, несмотря на санкции, перенастроит экономику и обезопасит себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем, — заявил в ответ на это глава МИД России Сергей Лавров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

C начала спецоперации Россию покинули порядка 776 тысяч человек. Однако спустя несколько месяцев около 30 процентов из них вернулись в страну. По данным ФСБ, к концу года процент вернувшихся может составить 400 тысяч человек. Чаще всего россияне эмигрировали в Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.

ИСТОРИЯ

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотников, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других бронемашин.

КСТАТИ

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации по защите Донбасса. После вступления закона в силу гражданские лица смогут получить меры социальной поддержки, к которым в том числе относятся налоговые льготы.

ЦИФРА

8,5 миллиарда долларов — такую сумму с февраля Киеву выделили США через Всемирный банк в качестве «поддержки».