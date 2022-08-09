Студенты получают опыт во время летних смен

Вожатые студенческих отрядов Москвы Варвара Шалагинова, Ульяна Коноплева и Светлана Соколова (слева направо) на рабочей смене в детском оздоровительном лагере «Бугорок» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

9 августа команда московского отделения Российских студенческих отрядов показала, где и как в этом трудовом семестре работает столичная молодежь.

На площади возле Дома творчества детского оздоровительного лагеря «Бугорок», где отдыхают дети сотрудников МВД России по Москве, ребята звонко подпевают словам песен из советских мультиков, пока несколько вожатых, одетых в яркие наряды, танцуют под музыку.

Сегодня мероприятие посвящено теме цыганского табора. Вожатые в костюмах сидят за столами, на каждом из которых свои задания. Пионеры, как называют сотрудники детей, подбегают к одной из точек. Их встречает комиссар сводного студенческого педагогического отряда «Движеники» Ульяна Коноплева. Она включает им мелодии и просит угадать их название или откуда они. За успешное выполнение заданий ребята получают «бугрики» — аналог денежной валюты в лагере «Бугорок».

После нескольких этапов у ребят появляется сумма, которую они могут потратить в других конкурсах. Чем больше заработал, тем больше у твоего отряда шанс победить.

— Я в детстве сама часто ездила в лагеря, где прониклась работой вожатых. Поэтому, повзрослев, решила, что буду работать с детьми, — рассказывает Ульяна Коноплева. — Когда видишь, что ты помог ребенку победить в конкурсе и побороть, например, страх публики, то заряжаешься светлыми эмоциями. Счастливые детские улыбки и их благодарные объятия мотивируют меня отдавать всю себя этому делу.

Вожатой от студотрядов Москвы Коноплева работает уже третий год. Она выбрала для себя работу с подростками.

— В нашем лагере дети разделены на старший и младший «город». В старшем живут дети от 12 лет, а в младшем — до 12, — отмечает заместитель начальника лагеря по воспитательной работе Анастасия Шурхай. — Сотрудники тоже делятся на организаторов и вожатых. Первые отвечают за проведение мероприятий и декорации, а вторые непосредственно следят за детьми во время всей смены на протяжении 21 дня.

По словам начальника лагеря «Бугорок» Павла Черенкова, часто к ребятам с показательными выступлениями приезжают сотрудники МВД.

— Дети видят их работу и впечатляются. А потом вырастают с желанием поступить на службу. Пару лет назад среди сотрудников МВД проводился опрос, и почти треть московских специалистов рассказали, что решили стать полицейскими после посещения в детстве нашего лагеря, — говорит Черенков.

Он добавляет, что раньше вожатых не хватало, но тут на помощь пришло столичное отделение РСО. У студентов были не только необходимые знания и навыки, но и большое желание работать и набираться опыта. Особенно у тех, кто в будущем планирует, например, стать педагогом.

Московские студенты в этом году работают не только в столичном регионе, но и в морских оздоровительных лагерях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Белокрылова, руководитель студенческих отрядов Москвы:

— Студенческие отряды Москвы сформированы из представителей 60 университетов, институтов и колледжей. У нас ребята могут выбрать для себя наиболее интересное направление и устроиться на работу по своему профилю. Это помогает получить студентам трудовой опыт до окончания учебы, который повысит шансы на успешное трудоустройство в будущем.