Жаркие танцы на холодном льду

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В летний зной москвичи спасаются от жары в самых холодных точках столицы — например, на крытых катках. Их в Москве более пятидесяти. Фигуристка Анастасия Гребенкина знает, как совместить приятное с полезным.

На улице 27, а на катке 13 градусов тепла.

— В нашу досуговую школу фигурного катания приходят и взрослые и дети, — рассказывает спортсменка. — На льду действительно можно отдохнуть от зноя, освежиться. Но еще лучше это время посвятить своему здоровью и покататься на коньках. Наши высококлассные, квалифицированные, опытные тренеры помогут каждому желающему, независимо от возраста. У нас восемь уровней овладения мастерством. Первый — для «новичков», для детей с трех лет или взрослых, которые первый раз вышли на лед. А последний уровень — для профессионалов.

Не согласиться с именитой фигуристкой невозможно: кататься на льду, зная, что на улице нещадно палит солнце, очень приятно.

У Анастасии Гребенкиной огромный опыт. Впервые она попала на каток «Юных ленинцев» на Беговой в пятилетнем возрасте. К удивлению девочки, детей повели не на лед, а в зал, где юные дарования прыгали, бегали, танцевали. А опытные наставники оценивали их потенциал. Настю выбрали. Начались многочасовые тренировки на льду и в зале — хореография и занятия по общей физической подготовке.

— В то время в столице было всего порядка пяти катков, в том числе ЦСКА, «Динамо» и мой любимый — «Юных пионеров». И ухаживать за ними в то время было очень сложно. Один месяц в году, чаще в июле, катки стапливали. Приходишь, а там нет льда. Только покрытие. Так делалось потому, что в течение года проходила регулярная заливка, лед нарастал, — поясняет спортсменка. — Сейчас, конечно, технологии совсем другие, стапливать лед не приходится, но содержать катки все равно сложно и дорого.

Если на катке занимаются профессиональные фигуристы или хоккеисты, специальные машины выезжают на лед до трех раз в час. Часто после сложных вращений и прыжков на поверхности льда образуются сколы и ямки, которые сотрудники в противоскользящих ботинках вручную наполняют снегом. А потом снова запускается машина, чтобы сделать лед ровным.

— Стандартная температура на крытых катках 10–15 градусов тепла, что комфортно для тех, кто занимается на льду, — говорит Гребенкина. — Ведь отрабатывать сложные элементы легче в удобной одежде, не сковывающей движения — в футболках, легинсах. И знаете, катки только технически можно считать самыми холодными точками столицы. На самом деле это одни из самых жарких мест. Лед здесь горячий, потому что люди горят желанием осуществить свою мечту — научиться кататься на коньках. И мы даем им базу, с которой потом можно наслаждаться любительским катанием или даже если очень-очень хочется, поступить в спортивную школу.

СПРАВКА

Анастасия Юрьевна Гребенкина родилась 18 января 1979 года в Москве. С 1996 по 1998 год Анастасия в паре с Вазгеном Азрояном выступала за Россию и Армению. Они три раза побеждали на чемпионате Армении, участвовали на Олимпиаде в Турине.

В 2006 году Анастасия и Вазген, еще будучи действующими фигуристами, принимали участие в телешоу «Танцы на льду» на канале «Россия 1». В 2008-м Анастасия приняла участие в телешоу канала «Россия 1» «Звездный лед». А в 2009 году выпустила авторскую коллекцию коньков.