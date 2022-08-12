Лучшие идеи выбираем вместе

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице завершился пилотный этап проекта по благоустройству территорий «Проектируем район». Горожане сами придумали, как будут выглядеть общественные пространства, а профессиональные архитекторы помогли воплотить эти идеи в жизнь.

Так, например, при участии жителей района Лосиноостровский на улице Норильской было создано общественное пространство «Дача рядом с домом». При разработке проекта горожане вдохновлялись историей своего района.

Он вырос на месте дачного поселка, и во время совместных обсуждений жители решили вернуть территории природный, почти загородный облик. Здесь, например, высадили сотни кустов спиреи, можжевельника, яблони и сосны, а игровые площадки разместились между холмами и деревьями. Для людей старшего возраста появились места тихого отдыха: садовые качели около сосны, шахматный стол и дополнительные лавки.

Любителям спорта обновили площадку для тренировок, установили тренажеры и стол для игры в теннис.

— В 1990-е и 2000-е годы благоустройство в Москве часто велось без учета мнения жителей. Поэтому в некоторых районах, например, возникал переизбыток детских городков, а пенсионерам не хватало скамеек, — рассказывает архитектор Сергей Ермилов. — Или, например, появлялись площадки со спортивными снарядами, на которых мало кто занимался. Зато не было ни одного футбольного поля, где детям и взрослым было бы удобно, не мешая другим, погонять мяч. Сейчас при разработке проектов благоустройства проводятся опросы, мнение жителей учитывается. Это значит, что городская среда не просто благоустраивается, а меняется так, как это реально необходимо жителям.

Москвичи также оценивают построенные в столице объекты. Недавно жители с помощью «Активного гражданина» выбрали лучшие, по их мнению, объекты столицы, восстановленные или возведенные в 2021 году. В опрос, кстати, включили огромное количество объектов — 107! В номинации лучшего проекта метрополитена и железнодорожного транспорта решительную победу одержал отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Терехово» до «Каховской» (участок включает десять недавно открытых станций метрополитена).

В разделе «Объекты улично-дорожной сети» с результатом 38 процентов первое место занял участок Северо-Восточной хорды, проходящий вдоль парка «Лосиный Остров». Бизнес-центр «Земельный» понравился москвичам больше, чем все остальные офисные площадки, введенные в эксплуатацию в 2021 году, он набрал голоса 30 процентов участников опроса. Почти половина респондентов (46 процентов) выбрали амбулаторный корпус с родильным домом в поселке Коммунарка в секции лечебно-оздоровительных объектов.

Итоги таких голосований дают и архитектурному сообществу, и городским властям ориентир — что функционально необходимо горожанам, какие объекты для них визуально привлекательны, а какие нет. И это очень важно, потому что город строится не для архитекторов, а для обычных людей.

«Активный гражданин» начал работу в 2014 году. Сейчас среди его участников — свыше ШЕСТИ миллионов москвичей. Впрочем, этот проект — лишь один из вариантов узнать мнение жителей. В Москве также проводятся общественные слушания по тем или иным архитектурным проектам. А еще — опросы жителей сотрудниками районных управ. И, как отмечают эксперты, чем активнее жители будут участвовать в подобных голосованиях, тем больше вероятность того, что окружающая среда будет соответствовать их представлениям об удобном городе.

ЦИФРА

16 700 000 квадратных метров достиг объем строительства жилья в Москве на начало июля 2022 года. Это превышает на 2,3 процента показатели аналогичного периода прошлого года и на 2,9 — июня этого года.