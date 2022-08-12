Мастера спорта передают свой опыт и знания жителям социальных домов

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Жители социальных домов и психоневрологических интернатов регулярно становятся победителями и призерами соревнований — от городского до мирового уровня. Добиваться высоких результатов им помогают тренеры. Некоторые из них сами были участниками спортивных состязаний и имеют звания мастеров спорта России. В учреждениях соцзащиты они передают свой опыт и знания тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи и поддержке других людей. Для жителей социальных домов спорт — это не только поддержание хорошей физической формы, но и воспитание лидерских качеств, социализация и подготовка к самостоятельной жизни.

Сергей Быковский работает в системе соцзащиты более 15 лет. Он увлекся спортом еще в школьном возрасте.

— Тогда тренеры ходили по школам и отбирали ребят в разные секции. К нам в класс пришел тренер по бадминтону. Чтобы попасть в группу, нужно было сдать нормативы по челночному бегу, метанию мяча и прыжкам в длину. Мои результаты понравились. На первом занятии нас было полкласса, а в последствии я остался заниматься один, — вспоминает специалист по реабилитационной работе Дома-интерната № 11 Сергей Быковский.

В 17 лет он успешно выступил на молодежном первенстве стран СНГ и получил звание мастера спорта по бадминтону. Позже на первый план вышли работа и забота о семье, но увлечение спортом у Сергея оставалось всегда. В свободное время он играл в бадминтон с друзьями, а потом начал тренировать жителей социальных учреждений.

Сергей Быковский уверен: чтобы добиваться результатов, должен быть интерес, поэтому он всегда стремиться сначала вовлечь ребят.

— Если есть хоть малейшее стремление к спорту и тренировкам, результат не заставит себя ждать. Мы не говорим сразу о больших победах, успехи должны идти по нарастающей. И мы, как тренеры, гордимся целеустремленностью ребят, они много усилий прикладывают, чтобы добиваться даже минимального результата, — отметил Сергей Быковский.

Сергей Быковский / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Ольга Афанасьева начала заниматься у Сергея Быковского восемь лет назад. Первые тренировки девушке давались нелегко, и она очень переживала из-за этого.

— Сергей Михайлович меня успокаивал, поддерживал. Говорил, что в себя надо верить. От его слов у меня появлялась уверенность и желание пробовать снова. И теперь я вратарь сборной Москвы по флорболу и второй вратарь команды по гандболу, — с гордостью рассказывает проживающая в Доме-интернате №11 Ольга Афанасьева.

Занимаясь командными видами спорта, девушка чувствует свою значимость и ответственность. Она часто выезжает на соревнования в другие российские города, где много гуляет, изучает достопримечательности, общается с другими спортсменами. Спорт помог ей раскрыться, развить лидерские качества и улучшить коммуникативные навыки. Полученный опыт пригодился ей в жизни, в том числе при трудоустройстве. Ольга хорошо себя зарекомендовала, и руководство дома-интернета предложило ей работу.

Центром притяжения жителей Социального дома «Обручевский» является физкультурно-оздоровительный комплекс, который расположен на территории учреждения. Здесь работают секции по более 20 видам спорта. Наталья Боешко, выпускница социального дома, попробовала разные направления, но гребля на байдарке стала самым любимым.

— Я люблю природу, а плыть на байдарке в летний день — это вообще красота! Первое время тяжело было, даже падала. Потом тренер рассказал, как держать равновесие, и стало получаться, — поделилась чемпионка Всемирных летних Специальных Олимпийских игр в Лос-Анджелесе Наталья Боешко.

Наталья признается, что добиться высоких результатов ей помогла поддержка тренера Дмитрия Коваленко, мастера спорта России международного класса по гребле на байдарках.

— Мои тренеры говорили, что главный соперник – ты сам. Если ты сможешь побороть себя, проявить характер, любая цель будет достигнута. Этому я учу и ребят, — рассказал инструктор по физической культуре Социального дома «Обручевский» Дмитрий Коваленко.

Дмитрий Коваленко / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Все свое детство и юность Дмитрий посвятил спорту. Он закончил Узбекский государственный институт физической культуры и спорта, представлял Узбекистан на всемирных соревнованиях. Почетное звание он получил в 20 лет. Позже ушел из большого спорта и переехал в Москву. Уже 11 лет он помогает жителям учреждения добиваться новых достижений через спортивные победы.

В социальных учреждениях образовываются семейные династии. В Доме-интернате №16 работает Ольга Романова и ее сын Никита. Под руководством школьного тренера Ольга занималась сначала легкой атлетикой, затем беговыми лыжами. Лыжи и привели ее в профессиональный спорт.

В 18 лет тренер Ольги предложил ей переехать с острова Сахалин в Москву и работать в сборной клуба «Спартак». На тот момент у нее был первый разряд по беговым лыжам. В Москве она вошла в сборную команду по лыжным гонкам, неоднократно становилась чемпионкой в дистанциях на 10, 20 и 30 км, а также в эстафетных гонках. После трех лет тренировок в Москве стала мастером спорта.

В Доме-интернате №16 она работает с 1990 года. Последние семь лет тренировать ребят ей помогает сын Никита.

— С детства занимаюсь спортом, пробовал разные виды. И в настольном теннисе даже выполнил первый взрослый разряд. Но внутренне хотелось чего-то другого. Пошел по пути мамы. С 14 лет стал заниматься легкой атлетикой. И это действительно то, что мне нравится, — поделился специалист по социальной реабилитации Дома-интерната №16 Никита Романов.

Молодой человек продолжает тренироваться и входит в сборную команду Москвы по легкой атлетике, является кандидатом в мастера спорта.

Команда Дома-интерната №16 на городских соревнованиях по футболу / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Ольга и Никита Романовы уверены, что большую роль играет окружение, поэтому они не теряют связи с выпускниками. После того, как жители переходят на самостоятельное проживание, они продолжают тренироваться в доме-интернате. Это важно и для выпускников, и для тех, кто продолжает жить в учреждении.

Андрей Дворников живет в своей квартире 15 лет. Он регулярно бывает в доме-интернате и поддерживает ребят на соревнованиях. Андрей — неоднократный победитель чемпионата России по мини-футболу, а также победитель европейского турнира в Польше. Молодой человек признается, что во многом благодаря спорту у него удачно сложилась жизнь.

— Тренеры в каждого спортсмена вкладывают душу. И меня они научили многому — как справляться с тревогой, добиваться целей. Я стал более ответственным, правильные мысли появились. Мои друзья из учреждения часто спрашивают у меня, как жить самостоятельно, как к этому прийти. Я говорю — если есть цель, вы до нее дойдете. А необходимые качества для этого дает спорт, — рассказал выпускник Дома-интерната №16 Андрей Дворников.

Поздравляем всех тренеров учреждений соцзащиты с Днем физкультурника и выражаем благодарность за достойное воспитание спортсменов!