От пробежек и велосипеда до сапбординга и футволея: какие тренировки выбрать жителям столицы на свежем воздухе

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Ежегодно вторая суббота августа в нашей стране ­— праздник здорового образа жизни. В этом году День физкультурника отметят 13 августа. Это праздник не только профессиональных спортсменов. Его отмечают дети и взрослые, те, кто бегает по утрам и делает зарядку, играет в футбол во дворе и любит велопрогулки. Особенно много вариантов для активного досуга летом. В это время можно гулять, загорать и купаться, а для поддержки здоровья есть много увлекательных спортивных занятий и игр. Подробнее о том, как весело и с пользой провести время на свежем воздухе и разнообразить свои физические нагрузки, рассказали руководители школьных спортивных клубов и учителя физкультуры Москвы.

Алексей Краснов, руководитель спортивного клуба «Бомбардир» школы № 853, считает, что в городе занятия по душе найдутся для каждого.

— Летом есть огромный выбор активностей, пробуйте новое и ищите свое. На школьных территориях есть баскетбольные, футбольные и волейбольные площадки, на которых можно свободно потренироваться всем желающим. Обустроены воркаут-зоны для занятий на укрепление мышц рук и спины. Полноценную тренировку можно выполнить в столичных парках, на площадках с тренажерами во дворах. Занимайтесь ходьбой по пересеченной местности, выезжайте в лес за грибами, на рыбалку. А для любителей водных видов спорта я рекомендую сапбординг — заряд положительных эмоций на долгое время вам обеспечен, — рассказал Алексей.

Но не только сапбординг оценят любители спорта на воде. В Морском центре Петра Великого Московского центра «Патриот. Спорт» для детей проходят тренировки по гребле на шлюпках и мастер-классы по хождению на швертботах. Присоединиться может любой желающий, для этого нужно записаться на понравившуюся программу.

Московский центр «Патриот. Спорт» с начала июня совместно с Парком Горького реализует проект «Спортивные каникулы». Для его участников, детей и взрослых, проходят различные спортивные соревнования, турниры, мастер-классы, тренировки с профессиональными спортсменами.

Для руководителя спортивного клуба South Izmailovo Rabbits школы № 1373 Олеси Озеровой и ее учеников мероприятия «Спортивных каникул» за эти летние месяцы уже стали традицией.

— Мы стараемся посещать все мероприятия «Спортивных каникул» Московского центра «Патриот. Спорт». Благодаря проекту этим летом дети открыли для себя новый вид спорта — футволей или, как они сами называют, «волейбол ногами». Это что-то среднее между пляжным волейболом и футболом. На открытии состоялся мастер-класс, где выступили звезды спорта Дмитрий Сычев, Антон Шкарин и Денис Пархоменко — ребята были в восторге. Теперь все лето с удовольствием посещают занятия, чему я очень рада, — поделилась она.

А старший учитель физической культуры школы № 1329 Андрей Воронин дал полезные советы, как выполнять основные физические упражнения в формате увлекательных игр.

— На базе школы мы создали летний спортивный лагерь. Ученики старших классов играют в пионербол, участвуют в турнирах по баскетболу, стреляют из лука. А для младших школьников у меня есть особый метод проведения тренировок — игровой. Например, дети очень любят игру «Тише едешь — дальше будешь». Многие знают правила — участники бегут с ускорением и резко замирают в одной позе, держат равновесие. Интересна детям и игра «День/ночь». По правилам, когда ночь, ребята замирают неподвижно, а по команде «день» выполняют приседания, отжимания, прыжки, выпады. Получается, что, играя, участники выполняют полноценную тренировку, но даже не замечают этого и не чувствуют усталости, потому что им весело и интересно, — отметил педагог.

Руководитель ШСК «Звезда» школы № 1474 Алексей Данилкин советует выходить на пробежки, кататься на велосипеде, заниматься йогой на свежем воздухе, выполнять тренировки на скоростную выносливость. Помимо этого, он рекомендует каждому хотя бы раз в жизни сходить в поход. Ведь летом самое время встречать рассветы в палатке на берегу озера с чаем, сваренным на костре.

— Поход — это особый вид активности. Ходьба (а порой и бег) по возвышенностям и лесам повышает выносливость и укрепляет иммунитет, в походах мы учимся ориентироваться на местности, развиваем внимательность и наблюдательность. Но даже не в этом основные плюсы. Важно, что в походах ребята учатся поддерживать, понимать и выручать друг друга, становятся сплоченнее и самостоятельнее, — подчеркнул Алексей Данилкин.

Чтобы увлечь школьников образовательным туризмом, Московский центр «Патриот. Спорт» совместно с «Лабораторией путешествий» реализуют проект «Поход выходного дня» — с проверенным маршрутом, пошаговой инструкцией по подготовке и сопровождением специалиста.

А для пробежек в компании Московский центр «Патриот. Спорт» запустил беговой клуб «Наш бег» для учителей и сотрудников образовательных организаций. Профессионалы научат бегать правильно и комфортно, а также дадут рекомендации по питанию.

Несмотря на то, что до конца лета осталось меньше месяца, время испытать на себе летние активности еще есть. К тому же, советы экспертов могут быть полезны и осенью — пока на улице теплая погода, все занятия состоятся.