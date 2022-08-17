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«МегаФон» модернизировал сеть на территории ВДНХ до сравнимых с 5G скоростей

Никита Миронов
Общество
«МегаФон» модернизировал сеть на территории ВДНХ до сравнимых с 5G скоростей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Один из крупнейших операторов связи «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета на ВДНХ более чем в 1,5 раза. Рост на 60 процентов до 1,4 Гб/с сделал ее сопоставимой со скоростью в Сети 5G.

Причина модернизации в резком увеличении нагрузки на Сеть из-за роста числа посетителей ВДНХ: только за первые шесть месяцев 2022 года их численность прибавила 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали специалисты оператора с помощью аналитических инструментов big data.

Потребление мобильного интернет-трафика за тот же период увеличилось на 25 процентов. При этом более половины от потребленного трафика на территории выставочного комплекса пришлось на соцсети, видеосервисы и мессенджеры.

Чтобы справиться с растущей нагрузкой на Сеть и дать абонентам возможность использовать мобильный интернет во время отдыха на максимальных скоростях, компания модернизировала Сеть 4G на всей территории ВДНХ, увеличив емкость базовых станций в среднем в 2,5 раза.

Особое внимание было уделено наиболее популярным местам: входной группе, павильону «Космос» и площади у фонтана «Дружба народов». В этих локациях емкость базовых станций была увеличена до 10 раз — абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом на самых высоких скоростях вне зависимости от количества людей поблизости.

— ВДНХ всегда была одним из главных мест притяжения жителей и гостей столицы, поэтому мы уделили развитию нашей Сети в этой локации особенно много внимания. За месяц мы модернизировали базовые станции на всей территории ВДНХ, чтобы дать всем нашим абонентам возможность использовать здесь мобильный интернет на скорости, сопоставимой с 5G. До конца этого года мы увеличим скорость мобильного интернета и в других популярных туристических местах Москвы, — заявил директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «МегаФона» Андрей Абрамов.

Ежегодно ВДНХ посещают более 30 млн человек. Это одно их самых популярных мест для отдыха жителей Москвы и туристов. На площади 325 гектаров расположены около 50 объектов культурного наследия, центр океанографии и морской биологии «Москвариум», исторический парк «Россия — моя история», один из крупнейших инновационных образовательных комплексов Москвы «Техноград». В августе было объявлено о создании здесь выставочного кластера «ВДНХ. Экспо» площадью более 50 тысяч кв. метров, который должен стать самой современной экспозиционной площадкой страны.

По данным мэрии Москвы, с января по июнь 2022 года туристический поток в столице вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего столицу посетили около девяти млн туристов.

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