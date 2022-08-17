Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Концерт, футбольный матч и тренировки с блогерами: Insight Day пройдет в Олимпийской деревне

Полина Французова
Общество
Концерт, футбольный матч и тренировки с блогерами: Insight Day пройдет в Олимпийской деревне
Фото: pixabay

21 августа продюсерский центр Insight People и ФК «Титан», совладелицей которого недавно стала Карина Кросс, проведут масштабное мероприятие Insight Day с участием звезд и именитых спортсменов.

Посетителей ждет насыщенная программа. Российский спортсмен, боец ММА, многократный чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун и блогер-миллионник DAVA проведут открытую тренировку для всех желающих.

— Популяризация спорта и здорового образа жизни — одна из ключевых целей моей деятельности. Я рад, что есть возможность проводить такие мероприятия для всех неравнодушных к спорту, объединяться по интересам и общаться на открытом воздухе, — отметил блогер Саша Стоун.

После состоится футбольный матч, на котором блогеры Insight People встретятся с ФК «Титан». Завершит мероприятие масштабный концерт резидентов продюсерского центра. Свои хиты исполнят Артем Кид, Карина Кросс, Konfuz, Amirchik, Кайтана, Саша Стоун, DAVA, Арина Данилова и другие.

— Мы поддерживаем наших резидентов по всем направлениям. У нас много спортсменов, которые хотят нести в массы идеи здорового образа жизни. Продюсерский центр им в этом всячески помогает. Мы стараемся совместить различные направления деятельности наших резидентов, не замыкаясь на чем-то одном, — отметила генеральный директор продюсерского центра Алина Зиннатуллина.

Мероприятие пройдет по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 2. Начало в 15:00, вход свободный.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте