Концерт, футбольный матч и тренировки с блогерами: Insight Day пройдет в Олимпийской деревне

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21 августа продюсерский центр Insight People и ФК «Титан», совладелицей которого недавно стала Карина Кросс, проведут масштабное мероприятие Insight Day с участием звезд и именитых спортсменов.

Посетителей ждет насыщенная программа. Российский спортсмен, боец ММА, многократный чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун и блогер-миллионник DAVA проведут открытую тренировку для всех желающих.

— Популяризация спорта и здорового образа жизни — одна из ключевых целей моей деятельности. Я рад, что есть возможность проводить такие мероприятия для всех неравнодушных к спорту, объединяться по интересам и общаться на открытом воздухе, — отметил блогер Саша Стоун.

После состоится футбольный матч, на котором блогеры Insight People встретятся с ФК «Титан». Завершит мероприятие масштабный концерт резидентов продюсерского центра. Свои хиты исполнят Артем Кид, Карина Кросс, Konfuz, Amirchik, Кайтана, Саша Стоун, DAVA, Арина Данилова и другие.

— Мы поддерживаем наших резидентов по всем направлениям. У нас много спортсменов, которые хотят нести в массы идеи здорового образа жизни. Продюсерский центр им в этом всячески помогает. Мы стараемся совместить различные направления деятельности наших резидентов, не замыкаясь на чем-то одном, — отметила генеральный директор продюсерского центра Алина Зиннатуллина.

Мероприятие пройдет по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 2. Начало в 15:00, вход свободный.