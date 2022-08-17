Остров моей любви

Фото: Из личного архива Любови Цигиповой

У вас точно найдется снимок, с которым связана какая-то памятная история. Присылайте их нам с небольшим рассказом о фото, лучшие из них мы опубликуем на страницах «Вечерней Москвы».

Родилась я на Сахалине и прожила там 22 года. Родители мои умерли рано, я воспитывалась в детском доме. В 1961 году окончила Александровское педучилище и по распределению поехала работать учительницей начальных классов в Макаровский район, станция Тихая, это на юго-востоке Сахалина, на берегу Охотского моря.

Сначала преподавала ученикам четвертого класса, а дополнительно, поскольку учителей не хватало, вела у пятиклассников русский язык и литературу. На общественных началах была вожатой, а также проводила уроки пения... В следующем году я начала работать с первоклашками, их вы со мной и видите на фото. Хорошо помню: всегда в классах было по семь–десять детей, а у меня их оказалось 31... Мне тогда еще не исполнилось 18 лет.

В августе 1962-го к нам в школу приехали работать учителя из Москвы, Ленинграда и Иванова. А позже прислали и директора, выпускника филфака МГУ. Он оказался очень деятельным человеком: под его руководством сделали теплую пристройку к школе, а то раньше все сидели на уроках в верхней одежде, чернила замерзали в чернильницах.

Он организовал буфет и театральный кружок. После репетиций спектаклей директор провожал меня домой. Мы полюбили друг друга и 8 сентября 1963 года поженились, а через год родилась наша дочка. Позже мы перебрались в Москву, но я всем говорила, что душа моя осталась на Сахалине.

ЛЮБОВЬ ЦИГИПОВА

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