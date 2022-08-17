Пока живы, мы помним

Фото: Из личного архива Феликса Тандилова

У вас точно найдется снимок, с которым связана какая-то памятная история. Присылайте их нам с небольшим рассказом о фото, лучшие из них мы опубликуем на страницах «Вечерней Москвы».

Этот снимок сделан 9 мая 2002 года. На нем мы, учредители Московского городского отделения Союза армян России, отмечаем великий праздник — День Победы. Слева направо на фото: председатель исполкома МГО САР журналист Гегам Халатян, вице-президент управляющей компании по созданию ММДЦ «Москва-Сити» Феликс Тандилов, академик АМН России Арнольд Адамян, генерал-лейтенант, начальник штаба 40-й армии в Афганистане Норат Тер-Григорьянц.

Наша дружба зародилась в 1988 году, после трагических сумгаитских событий и страшного декабрьского землетрясения в Армении, когда поднялся весь СССР, все лучшие медицинские силы нашей московской диаспоры, в их числе и хирург Арнольд Адамян. Пострадавших доставляли самолетами в Москву и развозили по лучшим клиникам, в том числе в Институт Вишневского, где директором ожогового центра трудился Адамян.

Это покойные ныне Г. Халатян и А. Адамян инициировали создание московского отделения Союза армян России. А мы с генералом Н. Тер-Григорьянцем и со скульптором, лауреатом Ленинской премии Ф. Согояном активнейшим образом поддержали их начинание.

Ежегодно мы возлагаем цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Наш народ никогда не забудет подвига 600 тысяч воинов-армян, более 300 тысяч из которых остались на полях сражений Великой Отечественной, среди них и мой отец — танкист 101-й танковой дивизии, погибший в октябре 1941 года. Вечная всем память!

ФЕЛИКС ТАНДИЛОВ

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