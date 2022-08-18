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История становится личной

Никита Миронов
Общество
История становится личной
Сотрудники центров госуслуг и Главархива ведут учет всех семейных реликвий, передаваемых на хранение москвичами / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В центрах «Мои документы» продолжается акция «Москва — с заботой об истории». Жители столицы передают артефакты времен Великой Отечественной войны и фотопленки с советского времени до 2000-х годов через центры госуслуг в Главархив на вечное хранение.

За три года в Главархив было передано более 12,5 тысячи документов и предметов военного времени: письма, фотографии, дневники, предметы гардероба и быта. Цель проекта проста и благородна: сохранить уникальные исторические артефакты для будущих поколений.

— Каждую неделю нам приносят все новые предметы. Недавно, например, принесли военную форму и гармонь 1940-х годов, — рассказывает начальник отдела хранения документов личных собраний Москвы Главархива Юлия Гуляева. — Очень много передают писем, дневников.

Как рассказала Юлия, все эти документы ценны тем, что делают большую, из учебников и фильмов, историю очень личной.

— Вот взять письма с фронта. С одной стороны, они очень друг на друга похожи: «Мы бьем фашистов, как у вас дела?» Это неудивительно, потому что все они проходили цензуру, — рассказывает эксперт. — С другой стороны, когда ты берешь это письмо в руки, история как бы оживает! Еще интереснее читать дневники и воспоминания. Ведь там часто встречаются детали, которых не встретишь в письме. Ну, например, автор спорит с командиром, считая, что тот неправ.

Некоторые воспоминания написаны уже в 1960– 1980-е годы. Это взгляд с высоты времени, когда человек вычленяет главное. К тому же возраст дает свободу сказать то, чего не мог раньше.

История становится личной Форма с медалями / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— У нас есть уникальный дневник, который человек вел прямо на фронте, в 1944 году. Сидел вечером у костра и огрызком карандаша на плохой бумаге записывал, — говорит Юлия. — Постепенно текст становится виден все хуже — карандаш заканчивался.

Приносят москвичи и фотографии на пленках. Вовсе не обязательно военной поры: из путешествий, командировок, есть и городские пейзажи, на которых фигурируют дома и кварталы, которых давно нет.

— Ведь история — это не только эпохальные события, но и изменения, происходящие с твоей улицей и даже твоим домом, — уточняет замначальника отдела аудиовизуальных документов Главархива Михаил Сорокин.

Так, москвичка Ольга Ватилова принесла фотопленки 1990-х годов. Сейчас их принято считать «лихими», а на фото — родные Ольги разных поколений в домашней обстановке: сияют улыбки, люди радуются, никакой «лихости». А москвичка Алла Орехова принесла фотопленку со снимками дачи в Подмосковье. И это тоже свидетельство эпохи. Ведь эпоха у каждого своя!

Вы тоже можете стать участниками проекта. Достаточно обратиться в один из центров госуслуг. При себе нужно иметь артефакты и документ, удостоверяющий личность. Сотрудники бережно упакуют материалы и направят в Главархив, где при необходимости реликвии отреставрируют и сохранят и с вашего согласия могут даже выставить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Время не властно над памятью, но, к сожалению, оно властно над вещами. Желтеют фотографии, ветшает бумага, выцветают чернила, и многие старые вещи очень трудно хранить. Чтобы помочь москвичам сохранить семейные архивы, три года назад мы создали проект «Москва — с заботой об истории». Сегодня эти письма и фотографии переводятся в электронный вид и размещаются на специальном сайте — в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

История становится личной Ветеран ВОВ Виктор Попов и сотрудница центра госуслуг Алиса Лобжина / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центры госуслуг заботятся о ветеранах

В рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах» поступило свыше 30 тысяч звонков, около 6 тысяч услуг оказали сотрудники ветеранам ВОВ на дому.

В столице четвертый год реализуется проект «Москва — с заботой о ветеранах».

— Благодаря проекту у ветеранов есть возможность получать самые востребованные государственные услуги не выходя из дома, — рассказывает заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Среди наиболее популярных — оформление и выдача социальной карты, а также выдача справок о размере пенсий или иных выплат. За каждым участником проекта закреплен персональный помощник — руководитель центра госуслуг «Мои документы», к которому можно обратиться напрямую по телефону. Ветерана проконсультируют или назначат встречу с сотрудником дома у пожилого человека.

Еще один важный социальный проект «Моих документов» — помощь горожанам в проведении акции «Бессмертный полк». Сотрудники центров «Мои документы» помогают горожанам внести информацию о героях Великой Отечественной войны в электронную Книгу памяти и напечатать фотографию к шествию. Уже внесены сведения о более 200 тысячах героев.

ВАЖНО!

В центрах госуслуг реализуется совместный с Музеем Победы проект «Лица Победы», имеющий международный статус. Москвичи могут передать сведения об участниках ВОВ через любой офис. Специалисты бережно отсканируют все материалы и разместят в уникальной базе данных.

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