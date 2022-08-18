Лучшее для семьи

В центрах «Мои документы» немало госуслуг, необходимых для решения семейных вопросов.

Когда в семье появляется малыш, родителям необходимо получить первые важные документы для него. Воспользовавшись жизненной ситуацией «Рождение ребенка», за один визит можно оформить свидетельства: о рождении, об установлении отцовства (при необходимости), о регистрации по месту жительства или пребывания; загранпаспорт, полис ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета. Специалисты примут и заявления на соцвыплаты.

В рамках жизненной ситуации «Многодетная семья» при наличии соответствующего льготного статуса, оформленного в электронном виде, можно получить удостоверение многодетной семьи Москвы на бумажном носителе; подать документы на предоставление налоговых льгот; внести, изменить, продлить или аннулировать запись о парковочном разрешении; оформить меры соцподдержки по оплате ЖКХ и др., а также соцкарту.

Если молодая пара планирует свадебную церемонию, в любом центре госуслуг можно подать заявление для регистрации заключения брака в торжественной обстановке: во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС, а также на выездных площадках — ну, например, на Останкинской телебашне — выбрать дату и время проведения церемонии.

Для тех, кто отмечает юбилей супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет), в центрах госуслуг можно оформить единовременную выплату в связи с этим важным событием. Юбиляры должны быть зарегистрированы по месту жительства и получать пенсию в столице.

Для удобства и экономии времени многие детские пособия доступны исключительно в электронном виде. У получателя выплат должен быть личный кабинет на mos.ru. Получить полный доступ ко всем электронным услугам можно в любом офисе «Мои документы».