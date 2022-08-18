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Природа дает мне жизненную энергию и позитивные эмоции

Рената Лебедева
Общество
Природа дает мне жизненную энергию и позитивные эмоции
Ольга Шульгина рядом с дирекцией национального парка «Лосиный Остров» / Фото: Из личного архива Ольги Шульгиной

Заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Лосиный Остров» Ольга Шульгина работает в заповеднике уже три года. А лесным хозяйством занимается более 15 лет, и поэтому с дикой природой она, как говорится, на «ты». 18 августа Ольга Александровна рассказала «Вечерней Москве», как проходят ее рабочие будни.

Утро Ольги Шульгиной начинается в 6:45. В это время ее домашние животные напоминают хозяйке, что настала пора позавтракать. А питомцев у нее немало — шиншилла, два кота и собака. После того как позаботилась о животных, Ольга начинает собираться на работу.

— Сейчас лето, поэтому отводить детей в школу нет необходимости. А во время учебного года это становится моим очередным утренним ритуалом, который я люблю, так как могу провести время с детьми, — рассказывает она.

Путь до дирекции «Лосиного Острова», которая расположена рядом с парком «Сокольники», занимает у Ольги около 40 минут. Живет она в Подмосковье, поэтому добирается на работу на автомобиле. По дороге замруководителя парка намечает себе цели на день и составляет расписание. Как она сама признается, чаще всего приблизительное, так как различные непредвиденные обстоятельства — это часть ее работы.

Ровно в девять часов Ольга проводит планерку с сотрудниками парка. На нее собираются представители всех отделов и обсуждают текущие задачи, проблемы, которые надо решить. После этого Ольга отправляется на объезды территорий, где сейчас ведутся работы по благоустройству, чтобы проконтролировать подрядчиков.

— Одна из наших главных целей — сделать «Лосинку» максимально удобной и комфортной для отдыхающих, но при этом ни в коем случае не нарушать ее экосистему. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы нацпарк оставался уникальным заповедником столицы, — рассказывает она.

Также в дирекции нацпарка регулярно проходят встречи с его деловыми партнерами, поэтому к ним надо готовиться основательно — собрать всю необходимую документацию, расписать ответы на все возможные вопросы.

— У нас очень сплоченный коллектив, который всегда готов справиться с любыми сложностями. А если возникают конфликтные ситуации, я, как руководитель, всегда стараюсь выслушать каждую из сторон и предложить компромисс, — говорит Шульгина.

Ее рабочий день обычно заканчивается ближе к семи вечера, однако в случае форс-мажорных обстоятельств может продлиться и дольше. Однако Ольга совершенно не устает от своей работы, напротив, она утверждает, что благодаря ей всегда активна.

— А еще на работе я постоянно придумываю что-то новое. И это так интересно и увлекательно. Волею судьбы меня занесло в лесное хозяйство, несмотря на то что вся моя семья — это династия врачей и педагогов. Но свою профессию я очень люблю. Хотя бы потому, что здесь нет сухих офисных отчетов. Здесь есть место творчеству и полному погружению в мир природы, — рассказывает она.

А свое свободное время Ольга предпочитает проводить, ухаживая за своим придомовым участком, и очень гордится очередным выращенным урожаем.

— Это мое хобби, которое дает мне силы и заряжает позитивом. Я люблю свою жизнь вне города и рада, что достаточно много времени провожу среди зеленых массивов не только на работе, но и дома.

ДОСЬЕ

Ольга Сергеевна Шульгина родилась 21 июля 1983 года в Кировской области. Окончила Марийский государственный технический университет по специальности «инженер лесного хозяйства» в 2006 году. Затем получила образование в Российском государственном аграрном заочном университете по специальности «экономист».

Ольга постоянно стремится повысить свою квалификацию и сейчас будет получать образование по направлению «ландшафтная архитектура» в магистратуре МГУТУ им. К. Г. Разумовского. В сентябре 2019 года Ольга Шульгина пришла на работу в «Лосиный Остров». Своими любимым местами в Москве считает Цветной бульвар и улочки старого Арбата.

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