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Военные защитят мирное население от провокации

Александр Зосимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Военные защитят мирное население от провокации
Фото: Минобороны РФ

Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить нашу страну в техногенной катастрофе, заявили в Минобороны России.

Удар по атомной электростанции планируют нанести к приезду на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию, — рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. — Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.

Все службы в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, уже приведены в боевое состояние на случай провокаций со стороны ВСУ. Прорабатывается план эвакуации мирного населения с территорий, прилегающих к электростанции.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что власти региона готовы обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ в случае ее приезда. А в ЛНР сообщают, что украинские солдаты в районе Соледара отказываются подчиняться своим командирам.

— Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения, — уточнил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Тем временем российские военные продолжают не только освобождать города от националистов, но и помогают мирному населению восстанавливать поврежденную инфраструктуру. В частности, Минобороны России планирует завершить строительство двух медицинских центров в Луганске и Мариуполе к сентябрю.

— Работа идет полным ходом, мы планируем завершить работы к 1 сентября и полноценно начать обеспечивать население медицинскими услугами, — заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Тем временем медики из ДНР и ЛНР проходят стажировку в России. Их направили туда по поручению властей республик.

— Медики сейчас выезжают на консультации и стажировку в военно-медицинскую академию, — добавил Тимур Иванов.

В Херсоне начал работать мобильный оператор из ДНР. В освобожденном городе открылись пункты выдачи сим-карт. А в Мариуполь прибыло более 30 тонн муки из России.

Этого запаса хватит, чтобы в течение трех недель выпекать хлеб и раздавать его жителям города.

Кроме того, для российских военных создадут мобильные полевые храмы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Иващенко, мэр Мариуполя:

— Люди видят первые результаты восстановления разрушенного киевским режимом города. На днях мариупольцы, которые из-за боевых действий были вынуждены эвакуироваться в Россию, организованной группой вернулись домой. Последние четыре месяца они были в разных городах этой страны, где им оказали необходимую помощь.

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