Тест системы электронного голосования

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26 августа пройдет тестовая проверка системы онлайн-голосования. Москвичей спросят, как бы они хотели улучшить свой район.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования проводилось перед каждым ее использованием.

— 26 августа— тестовое голосование. Одновременно будут работать офлайновые участки, то есть настоящие участковые избирательные комиссии (УИК) с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование, — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поступило множество предложений по формулировке вопроса для тестового голосования.

— Мы их решили обобщить и создать один универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», — пояснил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Он также отметил, что набор в корпус наблюдателей столичной Общественной палаты продолжается. 70 процентов корпуса уже сформировано— это почти семь тысяч человек. В скором времени для них запустят обучающий курс по работе на предстоящих выборах.

СПРАВКА

Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в Москве с 9 по 11 сентября 2022 года. Проголосовать на выборах можно будет как в традиционном формате на избирательных участках, так и онлайн. Те, кто будет голосовать в электронном формате, смогут поучаствовать в акции «Миллион призов». Выборы пройдут в 125 из 146муниципальных образований столицы.