Пожарная ситуация под контролем

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице приняты все меры для обеспечения пожарной безопасности, сообщили 21 августа в столичном Комплексе городского хозяйства.

Жаркая погода сохранится в Москве еще как минимум неделю. По данным центра погоды «Фобос», температура может подняться до плюс 35градусов. Такой жары в столице не было уже 125 лет.

Контроль пожарной безопасности в Москве усилили с начала пожароопасного сезона.

— Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня, — отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В Новой Москве на границах поселений заблаговременно обустроили противопожарные минерализованные полосы, обеспечили пожарной технике доступ к водоемам.

Напомним, что в России вступил в силу закон, повышающий штрафы за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах. Так, гражданам, нарушающим правила, грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы на участках, примыкающих к лесам, введена ответственность в размере от 30 до 40 тысяч рублей для физлиц. Если нарушение правил привело к лесному пожару, не причинившему никому вреда, для граждан установлен штраф— 50–60 тысяч рублей.