Как не стать жертвой мошенников при сделках с недвижимостью

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Первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о росте числа афер с жильем. «Вечерняя Москва» составила список топ-5 распространенных схем мошенничества и выяснила, как не попасться на уловки жуликов.

Мертвые души

Мошенники все чаще стали пользоваться пустующими квартирами, хозяева которых либо умерли, либо давно не появляются, отмечает Владимир Кошелев. В таких случаях выписывается фальшивая доверенность на распоряжение имуществом, после чего аферисты вызывают взломщика и получают доступ в квартиру. Дальше подделывают иные документы и справки, а после продажи исчезают.

Задаток впустую

Член Московской ассоциации риелторов Игорь Семичев добавляет:

— Бывает, что продавец требует 50–100 тысяч рублей задатка. Вы вносите его, а потом выясняется, что квартира, к примеру, находится под арестом. Вы отказываетесь от сделки. Но по договору задатка продавец вправе оставить его себе.

Чтобы избежать потерь, потребуйте у продавца расширенную выписку из Росреестра, которая подтвердит, что квартира не имеет обременений. Запросите справку об отсутствии долгов по ЖКХ.

Собственники в деле

Еще одна популярная схема мошенничества — продажа квартиры недееспособного собственника.

— Жулики приобретают квартиру и перепродают подороже. Затем появляются родственники собственника, которые могут эту сделку оспорить, — рассказывает Семичев. — Советую запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, чтобы проверить историю перехода права собственности. Если среди собственников есть сомнительные личности, стоит отказаться от покупки.

Недействительная сделка

Распространена еще одна схема — занижение суммы в договоре. Продавец не хочет платить налог и уговаривает вас указать в документе не десять миллионов, а два. Через какое-то время выясняется, что продавец признан банкротом, а значит, все его сделки за три последних года признаются не действительными.

— К вам придут и потребуют вернуть квартиру назад. Причем за два миллиона рублей, — пояснил Семичев. — Чтобы избежать такой ситуации, всегда указывайте в договоре всю сумму.

Липовая справка

Довольно распространенный обман связан с липовой справкой из ПНД — психоневрологического диспансера. Вы покупаете квартиру у старушки.

Она приносит на сделку справку, что не состоит на учете в ПНД. Затем к вам приходят ее родственники и требуют купленную квартиру освободить, потому что справка у нее была поддельная. И куда она дела вырученные от квартиры деньги, они не знают.

— Советую получать справку в ПНД вместе с продавцом. Либо самому сходить в диспансер и проверить ее подлинность, — советует Игорь Семичев.