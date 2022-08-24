Какие нововведения в СОУТ в 2022 году нас ожидают

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Результаты СОУТ могут привести к остановке работ.

Вступившие в действие с 1 марта 2022 года изменения Трудового кодекса затронули и спецоценку, расширив её «полномочия».

Новая редакция ТК закрепляет за работодателем обязанность приостановить любые проводимые работы, если они были отнесены к классу «Опасные».

Именно результатами аттестации рабочих мест (СПб) устанавливается класс.

Есть лишь одно исключение. Опасные работы можно продолжать, если они направлены на борьбу с ЧС и их последствиями.

Во всех остальных случаях работы приостанавливаются, пока класс опасности не будет снижен. Объявляется простой с сохранением за работниками заработной платы и занимаемой должности.

Новая форма декларации.

Федеральным законом № 503 от 30 декабря 2020 года для деклараций был установлен бессрочный статус. При условии, что безопасные условия труда будут постоянно сохраняться за данным рабочим местом.

Поэтому приказом Минтруда от 17 июня 2021 года № 406н с 1 марта 2022 года был закреплен новый порядок составления деклараций.

Срок подачи составляет 30 рабочих дней со дня внесения сведений о СОУТ в гос. информационную систему. Раньше срок исчислялся со дня утверждения отчета о спецоценке.

Изменения коснулись и самого реестра деклараций. Из него удалили раздел о её сроке действия.

Главное, чтобы на задекларированном рабочем месте не было несчастных случаев (НС). В противном случае оно не может считаться безопасным.

Результаты СОУТ регулируют квоту на трудоустройство инвалидов.

Расчет квоты для трудоустройства инвалидов производится с учетом проведенной спецоценки.

В связи с изменениями, которые вступили в силу с Федеральным законом № 219 от 28.06.2021, при расчете квоты в среднесписочную численность не включают рабочие места с вредными или опасными условиями труда.

Данное решение следовало принять уже давно. Большинству людей с ограниченными возможностями в силу медицинских предписаний запрещено работать во вредных или опасных условиях.

Размер квоты регулируется региональным законодательством и может варьироваться от 2% до 4% в зависимости от среднесписочной численности работников. Для предприятий малого бизнеса, как правило, устанавливается минимально возможная квота.

Информировать работников о результатах СОУТ при установлении 4 класса опасности нужно немедленно.

Согласно ч. 5 ст. 15 Федерального закона № 426 от 28.12.2013 ознакомить сотрудников с материалами спецоценки следует в течении 30 календарных дней. А если при выполнении работы есть риск повреждения здоровья и угрозы жизни, необходимо незамедлительно предупредить работника.

После 1 марта при присвоении рабочему месту 4 класса нужно не просто сообщить об угрозе жизни, а сообщить именно об отнесении рабочего места к классу опасных.

Из-за поправок в ст. 216 и новой ст. 216.2 ТК РФ простого предупреждения будет недостаточно. Хоть такая на первый взгляд простая замена синонимов кажется незначительной, она может привести к серьезным последствиям.

В первую очередь из-за того, что первым документом, служащим для информирования работников об отнесении их рабочего места к тому или иному классу, является карта СОУТ. Если в карте дата ознакомления сотрудника, работающего в опасных условиях труда, будет отличаться от даты утверждения отчета о СОУТ, могут возникнуть нежелательные вопросы от инспекторов ГИТ.

Если нет возможности заполнить карту спецоценки, можно уведомить сотрудников официальным письмом или составить дополнительное соглашение к трудовому договору. Главное, чтобы дата уведомительного документа совпадала с датой присвоения рабочему месту 4 класса опасности.

Другие способы информирования, которые признаются надлежащими, можно узнать из приказа Минтруда № 773н от 29 октября 2021 год. Согласно приказу размещение сведений о результатах спецоценки на официальном сайте работодателя тоже расценивается, как надлежащий способ информирования.

Новые нормы выдачи молока и равноценных продуктов.

Данное нововведение еще не вступило в силу, но оно уже виднеется на горизонте. С 1 сентября 2022 года вступит в силу Приказ Минтруда России № 291н от 12.05.2022. Он заменит Приказ Минздравсоцразвития России№ 45н от 16.02.2009 года, и внесет ряд изменений в сложившийся порядок выдачи молока и продуктов питания вредникам.

В первую очередь приказ закрепляет обязанность выдавать молоко или равноценные продукты питания на следующий день после внесения сведений о результатах специальной оценки во ФГИС СОУТ.

Это значит, что организациям, которым по результатам СОУТ придется выдавать лечебно-профилактическое питание работникам, необходимо урегулировать все вопросы с поставкой продуктов питания (найти поставщика, заключить договор) и их выдачей до внесения сведений о результатах СОУТ в государственную информационную систему.

Второй момент, на который стоит обратить внимание — обязанность работодателя утвердить порядок выдачи не полученных своевременно по его вине молока и других продуктов питания, полагающихся работнику. Также стоит расписать порядок возмещения работникам их стоимости.

Все вышеуказанные моменты следует подробно расписать в трудовом договоре с работником либо в локальном НПА, регулирующем отношения между работником и работодателем (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и др.).

Также из перечней продуктов пропал сыр и творог, но это к СОУТ уже не относится.

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