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Культурное воспитание детям: Москва стала местом притяжения юных творческих талантов со всей страны и из-за рубежа

Иван Кудря
Общество
Культурное воспитание детям: Москва стала местом притяжения юных творческих талантов со всей страны и из-за рубежа
12-летняя москвичка Екатерина Болдырева готовится к открытию Первого детского культурного форума, где соберутся 1,5 тысячи мальчиков и девочек, чтобы получить поддержку для развития своих проектов / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

25 августа в столице открылся Первый детский культурный форум. В нем примут участие более 1,5 тысячи одаренных ребят. «Вечерняя Москва» узнала, как в столице помогают развиваться юным талантам.

Москвичка Екатерина Болдырева перед началом форума внимательно смотрит в листок со сценарием. Сегодня ей выпала честь стать ведущей Первого детского культурного форума.

— Я больше пяти лет занимаюсь в театральной школе, не боюсь сцены. Конечно, я серьезно готовилась. Прочитала много информации об участниках, чтобы не ударить в грязь лицом. Тут столько талантов! А такие форумы позволяют ребятам показать себя, свои творческие проекты и получить поддержку для дальнейшего развития, — сказала Екатерина.

В свои 12 лет она уже многократная победительница всероссийских конкурсов чтецов, актерского мастерства. Екатерина и сама — начинающий поэт.

А в столице есть масса возможностей для развития одаренной молодежи. Например, ежегодные гранты мэра Москвы. Их вручают лучшим ученикам творческих школ и колледжей.

По словам основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец, всестороннее развитие ребенка — это очень важный элемент обучения.

— В школах нужно создавать условия для этого. В юном возрасте ребятам нужно заниматься чем-то, кроме учебы, развивать свои таланты. К счастью, в Москве и других городах России такие условия есть, — сказала Волынец.

Столичные школьники регулярно показывают отличные результаты на олимпиадах. Это возможно благодаря тому, что последние 10 лет в Москве ведется масштабная массовая работа для развития талантов школьников.

— У ребят есть возможность посещать профильные семинары на базе школ и вузов. Они позволяют детям окунуться в те аспекты наук, которые не изучаются на уроках. Интенсивные и продолжительные выездные семинары позволяют детям погрузиться в выбранный предмет в компании увлеченных единомышленников, в атмосфере сотворчества и состязания, — отметили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы. — Кроме того, в городе развита система предпрофессиональных классов. Школьники углубленно изучают дисциплины, выступают на олимпиадах самого высокого уровня.

А еще в столице активно привлекают детей к занятиям спортом.

— Одна из наших задач — помочь выбрать спортивное направление, которым ребенок будет заниматься с удовольствием, к которому он имеет предрасположенность. В Москве реализуется проект «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Специалисты проводят комплексное тестирование детей. В итоге родители получают подробное заключение с рекомендациями по выбору наиболее подходящего вида спорта, — добавили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным столичного Департамента культуры, в учебном году 2021/2022 в рамках проекта «Искусство — детям» в московских музыкальных школах занимались более 100 000 детей. Там преподают более 6000 учителей. 20 процентов из них — заслуженные деятели искусства СССР и России. В столице работают 140 детских школ, 10 колледжей и 1 высшее культурное учебное заведение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы:

— Самое популярное направление в городских школах искусств — музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача — оснащение школ современным оборудованием.

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