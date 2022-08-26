Рафик Загрутдинов: Дом по реновации в Конькове достроят в следующем году

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Коньково по адресу: улица Введенского, владение 5, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершены монолитные работы в двух из шести секций, идет кладка внутренних и наружных стен. Еще в четырех секциях возводят монолитные конструкции» — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет шестисекционным. В здании разместится 418 квартир (однокомнатных — 135, двухкомнатных — 170, трехкомнатных — 113). Шесть квартир предусмотрены для маломобильных жильцов: в таких квартирах увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров, а лоджии остеклят.

В каждой секции разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения колясок и велосипедов, помещения дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков.

Во всех секциях установят грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами видеонаблюдения, охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в подъезд будет препятствовать скольжению в любое время года.

Корпуса сформируют закрытое дворовое пространство, где разместятся три детские игровые площадки, зона для занятий спортом и места для тихого отдыха.