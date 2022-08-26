Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов: Дом по реновации в Конькове достроят в следующем году

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Дом по реновации в Конькове достроят в следующем году
Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Коньково по адресу: улица Введенского, владение 5, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершены монолитные работы в двух из шести секций, идет кладка внутренних и наружных стен. Еще в четырех секциях возводят монолитные конструкции» — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет шестисекционным. В здании разместится 418 квартир (однокомнатных — 135, двухкомнатных — 170, трехкомнатных — 113). Шесть квартир предусмотрены для маломобильных жильцов: в таких квартирах увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров, а лоджии остеклят.

В каждой секции разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения колясок и велосипедов, помещения дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков.

Во всех секциях установят грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами видеонаблюдения, охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в подъезд будет препятствовать скольжению в любое время года.

Корпуса сформируют закрытое дворовое пространство, где разместятся три детские игровые площадки, зона для занятий спортом и места для тихого отдыха.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте