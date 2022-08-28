Москвич Андрей Талицкий выбирает рыбные консервы в одном из столичных супермаркетов / Фото: Елизавета Геворкян

22 августа Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) попросила Минпромторг решить ситуацию с ростом контрафактной сайры. «Вечерняя Москва» разобралась, как отличить настоящую рыбную продукцию от поддельной.

По словам представителя одного из крупных рыбных хозяйств России Игоря Тимченко, чаще всего недобросовестные продавцы вместо сайры кладут в рыбные консервы более дешевую по стоимости сельдь и порой разбавляют ее измельченной крупой и даже овощами.

— По вкусу покупатель особой разницы не заметит, поэтому такие производители чувствуют свою безнаказанность. Визуально распознать контрафакт становится практически невозможно. Стоит обращать внимание на следующее: металлическая банка должна быть без помятостей и ржавчины, этикетки наклеены ровно, и на них присутствует буква «р» — индекс рыбной промышленности, — рассказал специалист.

Не менее важной является и стоимость настоящей — цена за банку оригинального продукта, как правило, превышает 150 рублей. Поэтому более дешевая продукция должна серьезно насторожить потребителя.

— Более того, лучше приобретать данный товар только у крупных ретейлеров либо в специализированных рыбных магазинах. В них шанс нарваться на подделку сведен к минимуму. А вот в небольших ларьках вы можете вдобавок ко всему столкнуться с просрочкой, — добавляет эксперт.

Игорь Тимченко также призывает покупателей не вестись на громкие надписи на упаковке: «Добыто в местах промысла» и так далее. Ведь эта надпись гуляет еще со времен СССР, когда рыбу действительно добывали в морях и сразу отправляли на производство.

— Сейчас рыбу чаще всего выращивают прямо на фабриках. Такие надписи — маркетинговый ход, чтобы отвлечь внимание потребителя от содержимого товара.