Урожай, яблоками угощай: как правильно выбрать любимый всеми фрукт и какие сорта самые популярные

Участница праздника «Яблочный Спас», который прошел в Коломенском, Вера Астахова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

24 августа Минсельхоз заявил, что Россия за пять лет увеличила сбор яблок в 1,7 раза. «Вечерка» узнала, каким в этом году получился урожай.

Как рассказал председатель Совета «Московского союза садоводов» Андрей Туманов, в этом году урожай яблок нельзя назвать выдающимся.

— Надо понимать, что есть два мира: садоводы-любители и крупные хозяйства. В «любительском» секторе в этом году — в большинстве регионов — неурожай яблок. Яблоня — это такая культура, которая при непрофессиональном уходе плодоносит через год. И в этом году она решила отдохнуть, — отмечает эксперт.

Однако, по словам Андрея Туманова, это не касается крупных фермерских хозяйств. Ведь для выращивания они используют современные технологии. Поэтому потребитель не почувствует снижение ассортимента.

— Сегодня выводятся новые сорта, уделяется много внимания устойчивости к болезням. Например, к «грозе садоводов» — парше (заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони. — «МВ»), — рассказал эксперт.

Так, Орловский НИИ садоводства под руководством академика Седова создал целую линейку сортов. Самые известные, пожалуй, Ветеран и Чистотел.

— Отлично работает Всероссийский научно-исследовательский институт люпина в Брянске, который вывел бесподобный сорт Брянское алое, — добавил Туманов.

По его словам, когда в супермаркете над яблоками пишут «сезонное», подразумевается целый ряд сортов. Это может быть яблоко, которое созрело именно сейчас в данной местности. Самый популярный среди промышленных и любительских — Белый налив.

Выбирая летние сорта яблок, обратите внимание на Грушовку московскую, Катю, Мельбу. Все промышленные сорта обязательно лежкие, транспортабельные, одномерные и хорошего товарного вида.

— Выбирая яблоки в магазине, в первую очередь смотрите на их внешний вид. Они должны быть без «морщин» и других признаков увядания, без повреждений на кожице, с сухой и чистой поверхностью. Также хорошие плоды — крепкие на ощупь. А хранить яблоки лучше всего в холодильнике, в полиэтиленовом пакете, — советует эксперт.