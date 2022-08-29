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Танцевальный рекорд пенсионеров

Альфия Камилова
Общество
Танцевальный рекорд пенсионеров
Фото: Unsplash

В выходные, 27 августа, на ВДНХ прошел Первый Московский международный фестиваль пенсионеров, организованный столичным Союзом пенсионеров России. В рамках праздника активисты программы «Московское долголетие» установили новый мировой рекорд — «Самый массовый танец твист».

На самой известной выставке страны весело и шумно с самого утра. Нарядные москвичи серебряного возраста обмениваются новостями и улыбками.

— На праздник начала собираться три дня назад, — говорит 67-летняя Наталья Антонова. — Хотелось выглядеть свежо и ярко, но при этом в стиле твиста. Ой, сколько юбок и блузок перебрала, пока не составила ансамбль, достойный мирового рекорда.

Твист появился в начале 60-х годов прошлого века, благодаря американскому музыканту-самоучке Чабби Чекеру (настоящее имя — Эрнест Эванс). В Советском Союзе буржуазный танец не приветствовали. Глава страны Никита Хрущев сравнивал твист с плясками «секты трясунов», но тем не менее твист был невероятно популярен у советской молодежи. Его танцевали даже в кино. Например, в фильме «Кавказская пленница» Нина исполняет твист на камне под «Песенку о медведях», а Бывалый обучает танцу публику со словами: «Это вам не лезгинка, а твист».

Зажигательный танец с удовольствием исполняют и сегодня. В рамках прошедшего фестиваля «Самый массовый танец твист» у павильона «Центральный» исполнили 787 активистов программы «Московское долголетие» и установили новый мировой рекорд под песню «Лучший город Земли».

— Очень рада, что не испугалась жары и приняла участие в этом мероприятии, — радуется москвичка Елена Дворецкая. — Было очень задорно.

На фестивале люди старшего возраста могли найти себе занятие по душе.

Одни с удовольствием посмотрели большой двухчасовой концерт, подготовленный финалистами творческого фестиваля «Московского долголетия», другие любовались дефиле, где моделями выступили ученицы школы красоты и стиля «Королевская осанка». Третьи посетили показ художественного фильма «Серебряная астра», где главные роли исполнили участники «Московского долголетия». Также у участников мероприятия была возможность в течение дня в специальной зоне пройти медицинское обследование и получить консультации врачей по вопросам своего здоровья.

На праздник приехали не только москвичи, но и гости из пятидесяти регионов России, а также пенсионеры из Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая и Сербии. Все были поражены созданной в Москве качественной многоуровневой социальной системой работы с пенсионерами, а также массовостью программы «Московское долголетие».

— Это наш первый, но далеко не последний фестиваль, — говорит председатель Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев. — Мы планируем, что он станет ежегодным событием для столицы. Да, называется он Фестиваль пенсионеров, но многие участники пришли сюда с детьми, внуками и даже правнуками. Скучно не было никому — это праздник для всех.

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