Ученики республик получат новые школьные книги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские националисты обстреливают территорию республики, чтобы сорвать референдум о вхождении в состав России.

Родион Мирошник отметил, что украинские власти прекрасно понимают, что референдум среди жителей ЛНР лишь юридически подтвердит то, что де-факто уже произошло.

— Референдум должен ликвидировать историческую несправедливость 1922 года, гипертрофированную событиями 1991-го и возведенную в степень абсурда в 2014-м, об отделении исконных территорий от материнского государства. И весь набор террористических методов, применяемых украинским режимом, — это лишь попытки любыми способами противостоять свободному волеизъявлению людей. И тут в ход уже идут любые методы, — сказал Родион Мирошник.

Он напомнил о беспрерывных обстрелах Донецка и Горловки, регулярных прилетах ракет по мирным объектам в Стаханове, Ровеньках, Сватове и других населенных пунктах, а также об обстрелах со стороны ВСУ Запорожской АЭС.

А глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстрелы Запорожской АЭС — это месть украинских военных местным жителям Энергодара за то, что они обратились за помощью в Международное агентство по атомной энергии.

— Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за неделю выросла на 70 процентов, — сообщил Евгений Балицкий. — ВСУ бьют по жилым районам города, в результате чего пострадали люди и гражданская инфраструктура.

Циничные провокации все еще продолжаются, однако о мирном решении конфликта высказываются уже и на подконтрольных Украине территориях.

— Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, ведь на кону жизни миллионов людей, — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов. — Разногласия между Россией и Украиной необходимо уладить путем переговоров.

Геннадий Труханов подчеркнул, что он и сам не против возвращения к границам 1991 года. Однако, по его мнению, сторонам конфликта необходимо найти компромиссы в данном вопросе.

Тем временем на Донбассе и освобожденных от националистов территориях продолжают готовиться к новому учебному году. Например, образовательные учреждения ДНР до конца октября получат 95 школьных автобусов. Машины предоставит Минтранс России.

— У нас 76 школ нуждаются в подвозе детей. Особая необходимость в этом на сегодня сохраняется в Мариуполе. Эту проблему решат поставки новой техники из России, — сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. — В свою очередь мы будем формировать маршрутную сеть и обеспечим полную загрузку.

Помимо этого в школах ДНР дети продолжат изучать украинский язык. Это будут факультативные уроки для всех желающих.

Кроме того, в ДНР разработали новую систему горячего питания в школах. Она отвечает абсолютно всем стандартам, прописанным в указе главы республики Дениса Пушилина.

— Если раньше норма на одного ребенка в день составляла 28 рублей, то сейчас несколько иной подход. У нас на одного ребенка предусматривается по выбору, в зависимости от смены, либо завтрак в объеме 76 рублей, либо обед стоимостью 107 рублей, если дети остаются во вторую смену, — добавила Ольга Колударова. — В случаях если не будет работать пищеблок, будем предусматривать подвоз еды и работу буфетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ:

— Что касается поведения киевского режима, то кроме как по-настоящему самоубийственным его назвать невозможно. Бесконечные нападения на Запорожскую АЭС, создание прямых угроз ядерному объекту — это было не просто деструктивно и опасно, а, еще раз подчеркну, самоубийственно. Мы слышим абсолютно неадекватные, не соотносящиеся с действительностью оценки со стороны западных стран того, что происходит.