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Месяц выгодных маршрутов: куда лучше полететь в сентябре

Александр Зосимов
Общество
Месяц выгодных маршрутов: куда лучше полететь в сентябре
Фото: Pixabay

30 августа популярный сервис планирования путешествий опубликовал результаты своего исследования, которое показало, что в сентябре из Москвы дешевле всего долететь в Санкт-Петербург, Самару и Архангельск. «Вечерняя Москва» узнала цены на билеты у одного из туроператоров.

В Санкт-Петербург можно отправиться в среднем за 2500 рублей. Сентябрьский перелет в Самару составит 2700, в Архангельск — 2900, а в Уфу — 3100 рублей.

— Замыкают топ бюджетных направлений Казань и Махачкала: билет из Москвы в эти города обойдется в сумму около 3300 рублей, — отмечают специалисты.

Казань. В пресс-службе российского туристического агентства «Вечерке» рассказали, что в сентябре большое число туристов стремится отправиться в Казань. Полетная программа одного из туроператоров из Москвы в этот город продлится до 16 сентября. Вылеты совершаются еженедельно по вторникам и пятницам. Стоимость недельного тура — от 13 тысяч рублей за человека.

Алтай. Посмотреть на золотую листву деревьев и бирюзовые воды Катуни можно на Алтае до 25 сентября. Полеты туда производятся из Москвы еженедельно по воскресеньям. Стоимость тура — от 30 тысяч рублей.

Байкал. Бурятия, расположенная на восточном побережье озера, — уникальный регион, где сочетаются православие, буддизм и шаманизм. Туроператоры сообщают, что полетная программа в Улан-Удэ из столицы продлится до 3 сентября. Стоимость туристического маршрута на неделю — от 31 тысячи рублей.

Камчатка. Полетная программа в край вулканов и гейзеров продлится до 16 сентября. Стоимость тура стартует от 49 тысяч рублей за человека. Специалисты отмечают, что сейчас есть смысл бронировать билеты заранее, особенно если речь идет о датах школьных каникул и праздников.

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