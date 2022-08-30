Союзные силы обеспечивают безопасность мирных жителей

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы ведут активные бои по линии фронта в ДНР — от Артемовска на севере до Угледара на юге, заявил замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас на этом участке идет процесс демилитаризации. А разведка союзных сил располагает данными о том, что группа украинских военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании, прибыла в район Артемовска, который контролируется ВСУ.

— Основные боевые действия идут в районе Донецка возле поселка Пески, в районах Марьинки и Авдеевки. Кроме того, бои идут возле Угледара и в его окрестностях, в районах Горловки, Нью-Йорка (Новгородское до 2021 года), Зайцева, а также в районах Кодемы, Артемовска и Северска, — сказал Басурин.

Тем временем ВКС России уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На этом предприятии производили взрывчатые вещества и другую продукцию для армии Украины.

А националисты обстреляли Новую Каховку. Они ударили по жилому массиву. В результате повреждены более 20 домов.

— Большая часть этих домов не подлежит восстановлению, — сказал представитель военно-гражданской администрации города Руслан Агаев.

Кроме того, западные районы Новой Каховки из-за обстрелов остаются без электричества и газоснабжения. В данный момент аварийные службы города работают над ликвидацией последствий.

— Несмотря ни на что, Каховская гидроэлектростанция продолжает работать, она не останавливалась ни на минуту. Персонал выходит на работу, — сказал глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

Он добавил, что ГЭС ежедневно подвергается прямым ударам, получают повреждения подъездные пути к станции, страдают здания инфраструктуры, шлюзовой канал.

ВС Украины продолжают обстреливать и Энергодар.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что обладает информацией о том, что США готовы поставить украинской армии оружие с дальностью стрельбы 300 километров. Если это произойдет, союзным силам придется отодвигать украинские войска еще дальше — минимум на 300 километров от границ республик. При текущем раскладе линию фронта необходимо отодвигать на 70 километров после полного освобождения республик.

Также Пушилин рассказал о том, что подготовка к трибуналу над украинскими военными преступниками в ДНР почти завершена.

— Практически все готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал для того, чтобы трибунал можно было провести по всем международным стандартам, — сказал Пушилин.

Он добавил, что спецоперация помогла сорвать планы Киева устроить зачистку в ДНР.

Тем временем торжественные линейки 1 сентября в 13 школах и трех филиалах в приграничных районах Курской области из соображений безопасности пройдут в дистанционном формате. А в учебнике по истории России появятся главы о спецоперации на Украине. Этот вопрос уже обсуждался с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Кроме того, в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории передали полмиллиона книг и 30 тысяч рюкзаков со школьными принадлежностями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Золотов, глава Росгвардии:

— Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобожденных территориях. Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей. Вот тот круг задач, который мы выполняем. Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях. Занимаемся разведкой, корректировкой целей и уничтожаем их силами собственной артиллерии.