20 идей Давыдова: как научить водителей не забывать про ОСАГО

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В России, как и во многих странах мира, действует обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Покупка полиса позволяет не только покрыть возможный материальный ущерб в случае ДТП, но и гарантирует возмещение вреда здоровью пострадавшим. Тем не менее часть автовладельцев полиса ОСАГО не покупают. Как заставить их соблюдать закон? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

По данным испанской страховой компании Línea Directa, широко известной своими исследованиями в области дорожной безопасности, аварии с незастрахованными автомобилями являются более серьезными и создают больше проблем: возможность получения травм увеличивается в 2,4 раза, время оформления ДТП — на 12 процентов, а средняя стоимость ущерба третьим лицам — вдвое.

«В России около 10 процентов от 52,9 миллиона зарегистрированных автомобилей в стране ездит без полиса ОСАГО, что является значительным показателем. Для решения этой проблемы стоит обратить внимание на зарубежный опыт, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — В Испании за отсутствие ОСАГО выписывается штраф в размере от 601 до 3005 евро (около 45 000–230 000 рублей). Даже в том случае, когда машина находится не в движении, а припаркована на частной парковке или на улице, владельца также могут оштрафовать. Помимо денежного штрафа, инспектор может задержать автомобиль и доставить его на муниципальную штрафстоянку, расходы за которую несет водитель (эвакуатор, плата за место на стоянке по времени). Важно отметить, что в Испании, как и во многих других странах Европы, необязательно иметь полис на руках. В машинах Генерального директората по дорожному движению Испании установлены камеры, которые автоматически фиксируют наличие или отсутствие действующей страховки у транспортных средств, находящихся в зоне наблюдения. Таким способом с 2008 года инспекторы легко и быстро проверяют наличие страховки, а водителям не требуется предъявлять полис. Успешная практика Испании показывает, что в стране высоко развит уровень гражданской ответственности: благодаря принятому комплексу мер страна занимает четвертое место в Европе в списке стран с наименьшим количеством ДТП».

Во Франции за вождение машины без обязательной страховки водителю грозит штраф размером до 3750 евро (около 286 000 рублей). Кроме того, может применяться ряд административных взысканий, например, общественные работы, лишение водительских прав, задержание транспортного средства и прочие.

Объединенные Арабские Эмираты тоже серьезно относятся к отсутствию ОСАГО. В Дубае вождение без страховки влечет за собой штраф размером 500 дирхам (около 10 000 рублей) вместе с задержанием автомобиля на семь дней.

В отличие от приведенных примеров, в России мера ответственности за езду без страховки ограничивается лишь штрафом в 800 рублей (400 рублей со скидкой).

«Очевидно, что наказание является незначительным по сравнению с последствиями нарушения, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Вопрос про повышение штрафа за езду без ОСАГО поднимался неоднократно. В 2018 году в Госдуме было предложено повысить штраф до 5000 рублей, а в 2019 году предлагалось приравнять его со средней стоимостью страхового полиса. Однако до сих пор меры по ужесточению наказания за это правонарушение не предприняты».

Автор проекта также обращает внимание и на уже устаревшую форму проверки наличия страховки. В России обязательно иметь в автомобиле оригинал полиса ОСАГО. Если водитель, например, забыл его дома, то ему полагается штраф размером 500 рублей. С января 2020 года были введены поправки, согласно которым водители, купившие ОСАГО онлайн, могут предъявить его в электронном виде инспектору ГИБДД на смартфоне или планшете. Это успешный шаг для создания удобства водителям, но он пока касается только тех, кто купил полис в интернете. При этом проверка электронного ОСАГО требует дополнительно времени и усилий, поскольку сотрудник ГИБДД обязан отправить запрос в информационную систему страховой компании.

Камеры могут легче и быстрее зафиксировать нарушение ПДД за езду без страховки при использовании базы данных, предоставленной страховыми компаниями. МВД и Российский союз автостраховщиков несколько лет обсуждают объединение баз данных, чтобы фиксировать автомобили без ОСАГО, однако на данный момент только инспекторы могут выявить это нарушение и выписать штраф. При этом использование камер фотовидеофиксации для штрафования таких нарушителей ГИБДД еще не рассматривает.

Автор проекта предлагает, во-первых, ужесточить ответственность за езду без ОСАГО, а именно:

Повысить штраф. Его размер нужно привязать к средней стоимости страховки в данном регионе. Например, в Москве в 2022 году средняя стоимость ОСАГО составляет 8833 рубля, а в Калмыкии — 2839 рублей. За повторное нарушение автор проекта предлагает установить штраф в двойном размере.

Второе новшество: чтобы забрать машину со штрафстоянки, водителю необходимо будет приобрести страховой полис, оплатить штраф, а также внести оплату за работу эвакуатора и за место на стоянке в зависимости от длительности пребывания.

Таким образом, будет гораздо выгоднее приобрести полис ОСАГО, чем подвергаться риску наказания.

«Во-вторых, я предлагаю фиксировать данное нарушение видеокамерами и автоматически выписывать штраф, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Установленные по всей стране стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах будут считывать номера и передавать в центр обработки. При наличии единой базы данных система сможет выявлять нарушителей и назначать штраф на владельца, который будет отражаться на портале госуслуг. При этом необходимо предусмотреть, чтобы штраф не выписывался чаще чем один раз в 20 дней, чтобы нарушитель успел отреагировать и приобрести полис. Система также может оповещать ближайшие патрульные службы о выявлении нарушителя, чтобы инспекторы могли оперативно найти его и задержать автомобиль. Дополнительно интеграция видеокамер в автомобилях патрульных служб с данной системой позволит сделать поиск нарушителей мобильным.

Внедрение данных предложений значительно сократит случаи езды без страхового полиса, что в свою очередь может положительно отразиться на снижении последствий от ДТП».

Идея была направлена органам Российской власти, был получен официальный ответ. Вот что, в частности, пишет врио начальника отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности МВД России С. Н. Полионович:

«С 2020 года в специальном программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции реализована возможность получения информации от Российского союза автостраховщиков посредством вида сведений «Сведения о наличии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства».

В настоящее время Минцифры России ведутся работы по созданию витрины данных, содержащих сведения о договорах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и электронного сервиса по предъявлению договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде QR-кода сотруднику полиции при надзоре за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием мобильного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги Авто».

— Я рад, что власти пытаются совершенствовать систему контроля за водителями и стимулируют их покупать ОСАГО. Но предлагаемых ГИБДД мер, мне кажется, недостаточно, — рассуждает автоэксперт Сергей Котомин. — Ну покажет водитель не бумажку полиса, а некий QR-код. Но проверять-то его все равно будут полицейские. Но их на дорогах становится все меньше, к тому же фактор коррупции никто не отменял. Куда логичнее, на мой взгляд, использовать для контроля камеры видеонаблюдения — для автоматического назначения штрафа.

Так же, как считает эксперт, следует ликвидировать и другую, связанную с ОСАГО, коллизию.

— Сейчас, если вы ездите пьяными ли без водительского удостоверения, или с неработающими тормозами, машину эвакуируют. А если вы без ОСАГО — нет, — рассуждает Сергей Котомин. — Это, по меньшей мере, странно. Езда без страховки — это тоже повышение рисков для всех участников движения. Поэтому, конечно, автомобили, водители которых сознательно рискуют, нужно отправлять на штрафстоянку.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что стоит подумать и над изменением размера штрафа.

— Штраф в любом обществе — не столько наказание, сколько средство профилактики правонарушения, — рассуждает эксперт. — Возьмем Москву. Здесь средняя цена ОСАГО — 8883 рубля. А реальный штраф за его отсутствие — не 800, а 400 рублей, потому что у всех в смартфоне есть мобильное банковское приложение и за 20 дней ты уж как-нибудь найдешь минуту, чтобы штраф с 50-процентной скидкой оплатить. Что получается? Дешевле в течение года оплатить 22 штрафа за отсутствие ОСАГО, чем полис купить! Но вряд ли вас в течение года 22 раза остановят гаишники. Значит сегодня, как это ни странно звучит, в Москве выгодно ОСАГО не покупать! А значит штраф не выполняет своей главной функции — профилактики правонарушений. Все ровно наоборот: размер штрафа стимулирует автовладельцев правонарушение совершать! Мне кажется, эту парадоксальную ситуацию нужно исправить.

Дмитрий Давыдов считает, что государственным органам стоит вернуться к рассмотрению его предложений, касающиеся полисов ОСАГО. Автор проекта надеется, что эти предложения получат поддержку, как и другие его идеи.