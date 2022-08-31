Московская техническая школа и столичный «Банк технологий» стали партнерами международной конференции по аддитивным технологиям
Столичный технопарк «Калибр» организует на своей площадке VI Международную конференцию по аддитивным технологиям. Она пройдет 15 сентября 2022 года. Партнерами мероприятия стали «Банк технологий» и Московская техническая школа. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский.
— Москва с большим вниманием относится к цифровой трансформации промышленного сектора, в том числе развитию аддитивных технологий. Столичные компании непрерывно внедряют в работу передовые 3D-решения, разрабатывают инновационное оборудование и создают достойные аналоги ушедшим с российского рынка изделиям и материалам. Безусловно, в современных реалиях обмен опытом становится важной составляющей прогресса. Так, 15 сентября технопарк «Калибр» организует на своей площадке Международную конференцию по аддитивным технологиям. Партнерами мероприятия стали столичный «Банк технологий» и «Московская техническая школа», которые поделятся новыми кейсами и обсудят форматы работы в условиях санкций, — сказал Владислав Овчинский.
Также на конференции сотрудники Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства расскажут гостям мероприятия о мерах поддержки фонда для компаний в области аддитивных технологий. А столичная компания «НТЦ Бакор» поделится решениями в сфере 3D-печати крупноформатных изделий из специальной керамики.
— Аддитивные технологии — одна из основных специализаций технопарка «Калибр». Резидентами территории являются такие крупные игроки рынка, как ИТК Эндопринт, Cubic Prints и другие. Также на нашей площадке расположен одноименный детский анимационный технопарк, где будущие профессионалы изучают основы 3D-печати, — сказал генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов.
Для гостей конференции также будут организованы тематические секции и выставочные экспозиции с инновационными моделями 3D-принтеров и сканеров.
— Сегодня технопарк «Калибр» задает тренды в создании условий для роста инновационных компаний, создавая уникальные сервисы и сопровождая своих резидентов в их развитии. Результатом грамотной политики стало формирование пула компаний-лидеров технологического развития Москвы, в том числе и в аддитивных технологиях, которые сегодня работают в технопарке «Калибр», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Мероприятие пройдет на территории технопарка «Калибр» 15 сентября в 10:00. Зарегистрироваться можно по ссылке. Промокод на бесплатное посещение конференции — additivekalibr2022.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
СПРАВКА:
Технопарк «Калибр» имеет статус инвестиционного приоритетного проекта. Площадка создана для развития инновационных технологий, объединяющая на одной территории более 100 высокотехнологичных компаний и уникальных объектов инфраструктуры, среди которых полигон для испытаний беспилотных транспортных средств, центр обработки данных, детский анимационный технопарк, спутниковый телепорт.
История «Калибра» начинается с 1932 года. Тогда в Москве был открыт завод по производству точных измерительных приборов. Во времена Великой Отечественной войны предприятию присвоили орден Октябрьской Революции. Среди ключевых преференций для резидентов — льготные займы, субсидии на приобретение оборудования, посевные инвестиции.
Среди основных отраслевых специализаций технопарка — приборостроение, аддитивные технологии, беспилотный и электротранспорт, водородная энергетика, телекоммуникационные технологии, креативные индустрии, медицинские исследования.
«Банк технологий» — проект правительства Москвы, направленный на оказание промпредприятиям столицы содействия по подбору и сопровождению процессов внедрения современных технологических решений, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов за счет применения цифровизации и автоматизации. Новые умные системы для промышленности позволяют компаниям обеспечить высокое качество продукции, снизить процент брака, увеличить производительность труда и уровень безопасности сотрудников.
Московская техническая школа — проект правительства столицы, представляющий собой сеть центров технологических и производственных компетенций на базе высших учебных заведений. Ранее первые 78 инженеров успешно окончили обучение по направлению «Технологии связи». В будущем, помимо «Аддитивных технологий», обучение можно будет пройти еще по шести направлениям: «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Микроэлектроника и фотоника» и «Беспилотный транспорт».