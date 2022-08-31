Московская техническая школа и столичный «Банк технологий» стали партнерами международной конференции по аддитивным технологиям

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичный технопарк «Калибр» организует на своей площадке VI Международную конференцию по аддитивным технологиям. Она пройдет 15 сентября 2022 года. Партнерами мероприятия стали «Банк технологий» и Московская техническая школа. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский.

— Москва с большим вниманием относится к цифровой трансформации промышленного сектора, в том числе развитию аддитивных технологий. Столичные компании непрерывно внедряют в работу передовые 3D-решения, разрабатывают инновационное оборудование и создают достойные аналоги ушедшим с российского рынка изделиям и материалам. Безусловно, в современных реалиях обмен опытом становится важной составляющей прогресса. Так, 15 сентября технопарк «Калибр» организует на своей площадке Международную конференцию по аддитивным технологиям. Партнерами мероприятия стали столичный «Банк технологий» и «Московская техническая школа», которые поделятся новыми кейсами и обсудят форматы работы в условиях санкций, — сказал Владислав Овчинский.

Также на конференции сотрудники Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства расскажут гостям мероприятия о мерах поддержки фонда для компаний в области аддитивных технологий. А столичная компания «НТЦ Бакор» поделится решениями в сфере 3D-печати крупноформатных изделий из специальной керамики.

— Аддитивные технологии — одна из основных специализаций технопарка «Калибр». Резидентами территории являются такие крупные игроки рынка, как ИТК Эндопринт, Cubic Prints и другие. Также на нашей площадке расположен одноименный детский анимационный технопарк, где будущие профессионалы изучают основы 3D-печати, — сказал генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов.

Для гостей конференции также будут организованы тематические секции и выставочные экспозиции с инновационными моделями 3D-принтеров и сканеров.

— Сегодня технопарк «Калибр» задает тренды в создании условий для роста инновационных компаний, создавая уникальные сервисы и сопровождая своих резидентов в их развитии. Результатом грамотной политики стало формирование пула компаний-лидеров технологического развития Москвы, в том числе и в аддитивных технологиях, которые сегодня работают в технопарке «Калибр», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Мероприятие пройдет на территории технопарка «Калибр» 15 сентября в 10:00. Зарегистрироваться можно по ссылке. Промокод на бесплатное посещение конференции — additivekalibr2022.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

СПРАВКА:

Технопарк «Калибр» имеет статус инвестиционного приоритетного проекта. Площадка создана для развития инновационных технологий, объединяющая на одной территории более 100 высокотехнологичных компаний и уникальных объектов инфраструктуры, среди которых полигон для испытаний беспилотных транспортных средств, центр обработки данных, детский анимационный технопарк, спутниковый телепорт.

История «Калибра» начинается с 1932 года. Тогда в Москве был открыт завод по производству точных измерительных приборов. Во времена Великой Отечественной войны предприятию присвоили орден Октябрьской Революции. Среди ключевых преференций для резидентов — льготные займы, субсидии на приобретение оборудования, посевные инвестиции.

Среди основных отраслевых специализаций технопарка — приборостроение, аддитивные технологии, беспилотный и электротранспорт, водородная энергетика, телекоммуникационные технологии, креативные индустрии, медицинские исследования.

«Банк технологий» — проект правительства Москвы, направленный на оказание промпредприятиям столицы содействия по подбору и сопровождению процессов внедрения современных технологических решений, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов за счет применения цифровизации и автоматизации. Новые умные системы для промышленности позволяют компаниям обеспечить высокое качество продукции, снизить процент брака, увеличить производительность труда и уровень безопасности сотрудников.

Московская техническая школа — проект правительства столицы, представляющий собой сеть центров технологических и производственных компетенций на базе высших учебных заведений. Ранее первые 78 инженеров успешно окончили обучение по направлению «Технологии связи». В будущем, помимо «Аддитивных технологий», обучение можно будет пройти еще по шести направлениям: «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Микроэлектроника и фотоника» и «Беспилотный транспорт».