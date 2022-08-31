Вкусная замена цветочным букетам

Фото: Предоставлено пресс-службой Peroni

Лето, можно сказать, уже на исходе, отсчитывает последние часы. На смену ему скоро придут прохладные и пасмурные осенние дни. Самое время заняться здоровьем и укрепить иммунитет. Чем раньше начнем готовить организм к сезонным простудным заболеваниям, тем лучше. Да и о подарках ко Дню знаний тоже стоит подумать, чтобы они не только радовали, но и пользу приносили.



С приходом осени часто напоминает о себе простуда. Дождь, ненастье, пронизывающий ветер тяжело переносятся организмом, который привык к теплу. Часто заявляют о себе насморк, озноб, кашель и головная боль. А иммунная система, как известно, лучше справляется с болезнями, если ей помочь. Как это сделать? Посоветоваться с врачом, начать принимать витамины, пересмотреть свое меню, включив в него более полезные продукты. Мед — самое древнее лакомство, чья польза подтверждена веками. Он содержит в себе витамины С, К, Е, провитамин А, витамины группы В, а также богат микроэлементами. В нем есть все, что нужно для восстановления организма, — от кальция и фосфора до йода и железа. Мед повышает иммунитет, улучшает пищеварение, работу сердца и сосудов, укрепляет кости, а при простудных заболеваниях способствует быстрому выздоровлению, имеет противовоспалительный и антибактериальный эффект. По мнению медиков, мед благотворно влияет на весь организм человека, позволяя ему оставаться активным и здоровым в течение долгих лет. Поэтому мои знакомые не только сами регулярно употребляют мед, но и дарят его близким людям. Мед, считают они, — самый вкусный и полезный подарок. Особым вниманием пользуется мед-суфле от бренда Peroni в изящной упаковке. Такой подарок не стыдно дарить.

Фото: Предоставлено пресс-службой Peroni

В ассортименте Peroni насчитывается более 20 вкусов меда-суфле. Каждый найдет тут для себя фаворита.

Среди подарочных наборов бренда Peroni, несомненно, «царствует» набор «Королевское ассорти», состоящий из 12 баночек меда-суфле. Набор подходит для мужчин и женщин. Тем, кто ищет подарок близким людям или, например, учителю к 1 сентября, стоит обратить на него внимание. Этот набор понравится всем. В нем собраны лучшие вкусы меда-суфле, а в составе только натуральные ингредиенты: ягоды, орешки, экстракты трав, фрукты. Например, апельсин, манго, маракуйя и абрикос. 12 баночек с изысканным содержимым в премиальной упаковке — достойный подарок для любого ценителя прекрасного.

Не менее интересен подарочный набор «Compliment», состоящий из четырех видов меда-суфле и чая «Хвойный апельсин», в прекрасной упаковке. Это шикарный подарок любому, вне зависимости от его возраста, пола и статуса.

А мед-суфле «Сицилийский апельсин» — яркий, сочный, согретый южным солнцем и наполненный витаминами — настоящий фейерверк ощущений в элегантной баночке Peroni. Попробуйте, не пожалеете!

Фото: Предоставлено пресс-службой Peroni

Тем, кто хочет побаловать себя натуральным медом, доставленным в своем первозданном виде прямо от пасечника, рекомендую чистый мед от Peroni — гречишный. Чистый мед Peroni, полезный и вкусный, потрясает своим ароматом и богатым вкусом. Яркая горчинка, переходящая в терпкое цветочно-пряное послевкусие, не оставит равнодушным никого.

И, наконец, мед суфле «Арбуз — банан» — новинка этого лета, у него самый сочный и яркий вкус. Такой подарок понравится каждому, кто любит сладкое лакомство. Вкус меда-суфле «Арбуз — банан» напомнит вам освежающий смузи и на миг перенесет вас в жаркие летние дни.

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