Болливуд провожает Голливуд: восточное кино заменит западные блокбастеры на больших экранах

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Турецкие и индийские фильмы заменят в российском кинопрокате американские блокбастеры, заявила 31 августа генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Восточные фильмы привлекали внимание зрителей музыкальноcтью и мелодраматичностью. Они были схожи с картинами СССР, поэтому нравились нашим соотечественникам.

— Сейчас современные индийские и турецкие работы, режиссеры которых стараются следовать традициям жанра, могут привести в кинотеатры зрелую аудиторию, — говорит член Союза кинематографистов, кинокритик Мария Безрук. — Такая аудитория сядет перед большим экраном чисто из-за ностальгии.

Однако молодую аудиторию, добавляет Безрук, восточные мелодрамы скорее рассмешат, чем вызовут интерес. Зато молодежь, привыкшую смотреть зрелищные голливудские блокбастеры, может привлечь современная продукция Болливуда . Та к , фильм «RRR: Рядом ревет революция» стал настоящим открытием этого года.

Кадр из индийского фильма «Зита и Гита» / 1972, Sippy Films

Это самый дорогой кинопродукт в истории Индии. Динамичные сцены боев, глубокие диалоги... Тигры, в конце концов. Голливуд отдыхает! Впрочем, песен и танцев, традиционных для индийского кинематографа, здесь тоже хватает.

— В технологическом плане турецкие и индийские фильмы находятся на высоком уровне, — считает Безрук. — Правда, чтобы молодежь заинтересовалась именно индийским и турецким кино, нужна активная реклама, программы, направленные на популяризацию этих проектов.

Турция пока делает ставку на сериалы. И, судя по успеху проекта «Постучись в мою дверь», не зря.