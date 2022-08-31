Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Болливуд провожает Голливуд: восточное кино заменит западные блокбастеры на больших экранах

Александр Зосимов
Общество
Болливуд провожает Голливуд: восточное кино заменит западные блокбастеры на больших экранах
Фото: Pixabay

Турецкие и индийские фильмы заменят в российском кинопрокате американские блокбастеры, заявила 31 августа генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Восточные фильмы привлекали внимание зрителей музыкальноcтью и мелодраматичностью. Они были схожи с картинами СССР, поэтому нравились нашим соотечественникам.

— Сейчас современные индийские и турецкие работы, режиссеры которых стараются следовать традициям жанра, могут привести в кинотеатры зрелую аудиторию, — говорит член Союза кинематографистов, кинокритик Мария Безрук. — Такая аудитория сядет перед большим экраном чисто из-за ностальгии.

Однако молодую аудиторию, добавляет Безрук, восточные мелодрамы скорее рассмешат, чем вызовут интерес. Зато молодежь, привыкшую смотреть зрелищные голливудские блокбастеры, может привлечь современная продукция Болливуда . Та к , фильм «RRR: Рядом ревет революция» стал настоящим открытием этого года.

Болливуд провожает Голливуд: восточное кино заменит западные блокбастеры на больших экранах Кадр из индийского фильма «Зита и Гита» / 1972, Sippy Films

Это самый дорогой кинопродукт в истории Индии. Динамичные сцены боев, глубокие диалоги... Тигры, в конце концов. Голливуд отдыхает! Впрочем, песен и танцев, традиционных для индийского кинематографа, здесь тоже хватает.

— В технологическом плане турецкие и индийские фильмы находятся на высоком уровне, — считает Безрук. — Правда, чтобы молодежь заинтересовалась именно индийским и турецким кино, нужна активная реклама, программы, направленные на популяризацию этих проектов.

Турция пока делает ставку на сериалы. И, судя по успеху проекта «Постучись в мою дверь», не зря.

Голливуд Кино Турция Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте