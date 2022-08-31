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Что смотрят знаменитости

Александр Зосимов
Общество
Что смотрят знаменитости
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон» / 2010, Carnival Films, Masterpiece

31 августа биограф королевы Великобритании Елизаветы II Брайан Хоуи рассказал о зрительских предпочтениях ее величества. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще фильмы и сериалы любят смотреть наши и зарубежные звезды.

Елизавете II нравится драматический сериал «Аббатство Даунтон». По словам ее биографа, она часто указывает на ошибки в сюжете, потому что знакома с замком Хайклер, где снималась эта работа, — нередко останавливалась там в качестве гостьи семьи Карнарвон.

И российские знаменитости делятся с поклонниками своими пристрастиями в сфере кино и сериалов.

Так, в тройку любимых сериалов народного артиста РФ Николая Баскова входят американская комедийная драма «Почему женщины убивают», американский триллер «Заражение» и канадско-ирландский исторический сериал «Викинги».

Режиссер Валерий Тодоровский в числе любимых называл американский криминальный сериал «Клан Сопрано», американский драматический сериал «Клиент всегда мертв» и американскую драму «Сцены из супружеское жизни».

В личном хит-параде телеведущей Тины Канделаки — американская многосерийная драма «Утреннее шоу», российский сериал «Колл-центр» и отечественный комедийный сериал «Год культуры».

А у журналиста Бориса Бермана — это немецкие телесериалы «ВавилонБерлин», «Германия 83» и «Германия 86».

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