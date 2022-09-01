Испытания русского американца. Джастас Уолкер и его земля больших возможностей

«Веселый молочник» XXI века: фермер Джастас Уолкер зарядит оптимизмом и позитивом любого / Фото: Пресс-служба KION

6 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера необычного во всех смыслах сериала — «Земля больших возможностей». Он документальный, комедийный, а герой его — не супермачо, а обычный, но и необычный человек по имени Джастас Уолкер. Он не супергерой, он фермер!

Ну можете себе представить: наше время, американец, Сибирь... Нет, нет! Вы не ослышались. И этот странный и милый человек вынашивает мечту. Так, выдохнули: он мечтает возродить фермерскую культуру в России!

Совместный проект KION, Bazelevs и киностудии «СТАЯ. ДОК» имеет давнюю историю: не поверите, но проект снимался восемь лет! Он и правда основан на самых что ни на есть реальных событиях и наполнен фантастическим юмором, это динамичная история с социальным подтекстом.

Проект режиссера Андрея Ананина — это увлекательная история (или приключение?) человека из другой культуры, который не только смог адаптироваться в новых условиях, но и добился серьезного успеха. Преодолевая самые разные препятствия и неудачи, иностранец становился только сильнее и ни на минуту не терял веры в себя и в тех, кто его окружает.

Когда-то фермер Джастас Уолкер со своей большой американской семьей перебрался из США в русскую Сибирь, где обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Вскоре его родители вернулись в Америку, но Джастас решил жить в России. В Такучет к нему приехала и его подруга Ребекка, ставшая его женой, ныне у них три дочки!

Какое-то время назад Джастас попал в объектив камеры фотографа и многим запомнился как герой интернет-мема — он удивил ироничным взглядом на жизнь и восхитил заразительным смехом. Но теперь — без смеха! Годы шли, и трудолюбивый Джастас обустроил в Такучете настоящее персональное хозяйство. Очень солидное! Вот он, настоящий пахарь русской сибирской деревни — американец по происхождению. Соседям, вообще-то, можно было бы и постыдиться столь разительному отличию их домов-дворов от хозяйства Джастаса.

«Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле, безусловно, это тот образ, который не мог пройти мимо кинематографистов. Вот так и родился этот небольшой, но увлекательный сериал. Уникальная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране, а личные победы — с достижениями фермерского хозяйства региона, принципы и правила его жизни, в основе которых лежит любовь к земле, чьей бы она ни была, — смотрите сериал. Уверены, он захватит вас своей яркостью, необычностью, сочностью и искренностью.

Кстати, у Джастаса, который всегда полагался только на себя, недавно появились ученики-волонтеры. Он для них тот, кто дает им шанс на новую жизнь. Может ли быть что-то лучше этого...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Ананин, режиссер проекта «Земля больших возможностей»:

— Этот проект начался восемь лет назад. Еще в рамках учебы я совершенно случайно узнал про Джастаса Уолкера и его невероятную историю. За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним.