Российские фильмы как часть мировой палитры

Лента «Петрополис» режиссера Валерия Фокина — участник конкурсной программы «Русские премьеры» 44-го Московского международного кинофестиваля. На фото: актер Антон Шагин (роль — ученый Владимир Огнев) и актриса Юлия Снигирь (роль — Анна, жена ученого Огнева) / Кадр из фильма «Петрополис» / 2021 год

2 сентября на церемонии закрытия 44-го Московского международного кинофестиваля объявят итоги конкурса. «Вечерняя Москва» делится своими фаворитами и ожиданиями на будущее.

Чтобы оценить состояние человека, измеряют пульс. Чтобы понять состояние кино, посещают фестивали, богатые на имена и открытия.

В этом году в основной конкурсной программе фестиваля была представлена картина про пожилого сапожника, мечтающего о море, — «Верблюжья дуга» Виталия Суслина. Режиссер трепетно относится к своим персонажам, которым удается проносить душевное тепло сквозь беспросветные ситуации.

— Я очень люблю всех авторов и их труды, касающиеся маленького человека, в особенности «Шинель», — отметил Виталий Суслин. — Я вообще не знаю, есть ли большие люди. Считаю, что каждый человек очень маленький в масштабе космоса, но в то же время это космическая частица в плане души.

Россыпь очень разных по тональности, темам и настроению российских картин показали в конкурсной программе «Русские премьеры». В этом году на Московском международном кинофестивале конкурс национальных картин проводят впервые. В нем представлены семь лент.

«Здоровый человек» Петра Тодоровского про ведущего спортивной программы (Никита Ефремов), который ищет себя в волонтерстве. «Похожий человек» Семена Серзина про следователя (его сыграл сам Серзин), который хочет понять, кем был погибший. «F20» Арсения Герасимова про парня, который борется с наркотической зависимостью (Павел Давыдов), потому что обещал другу (Михаил Тройник).

«Кэт» Бориса Акопова про эскортницу, которая стала матерью (Анастасия Кувшинова). «Жанна» Константина Статского про сильную и успешную женщину (Ксения Раппопорт), которая теряет любовника (Александр Новин). «Микулай» Ильшата Рахимбая про пожилого человека (Виктор Сухоруков), чей мир начинает рушиться. «Петрополис» Валерия Фокина про ученого, который ищет способ понять инопланетян и от которого зависят судьбы мира (Антон Шагин). Кстати, в этой ленте также сыграл японский актер Джунсуке Киносита.

— Валерий Фокин известен в Японии, я обожаю его работы и очень рад, что мне удалось сыграть в этой картине, — поделился Джунсуке. — Хочу сказать огромное спасибо всей съемочной группе за эту великолепную работу.

Добавим, в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» показали начало семи сериалов. Среди них три российских: «Между строк» (эпизод «Светик» Бориса Акопова), «Территория 2» Динара Гарипова, «Шаман» Рустама Мосафира.

— Мне кажется, наш посыл необычен и для русского, и для зарубежного сериала, — рассуждает режиссер Рустам Мосафир. — В нем есть первобытная нотка, которая соединяется с бытовой. А с нестандартным кино, которое трогает мрачные глубины подсознания, какие-то сложные вещи, всегда труднее работать.

Наше кино достойно представлено среди мирового.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Кудрявцев, председатель отборочной комиссии ММКФ:

— Сейчас во всех областях кинематографа российское кино способно конкурировать с кинематографиями мира. У нас появляется серьезный тренд на детское, семейное кино. В сериальном сегменте есть запрос на увеличение постановочного размаха многосерийных фильмов. Усиливается и спрос на авторское высказывание, на отход от масскульта.