Как московский волонтер помогает украинским беженцам найти работу

Фото: Из личного архива Михаила Рачиса

Столичный волонтер Михаил Рачис помогает беженцам устраиваться на работу. Он создал сайт, на котором объединил все подходящие вакансии.

— Михаил, как у вас родилась идея помогать беженцам с трудоустройством?

— За последние несколько месяцев на рынке труда появилось много вакансий для беженцев, разбросанных по разным ресурсам. И мне захотелось создать единую платформу по поиску работы для граждан из ЛНР, ДНР и Украины. Еще таким образом я помогаю им обойти спекулянтов.

Есть люди, которые зарабатывают на том, что предлагают беженцам платные вакансии. Они копируют объявления с моего сайта, а номер телефона для связи продают, допустим, за 35 рублей. У нас же все предложения абсолютно бесплатные и от прямых работодателей. А спекулянтам не нравится мой подход. Мне уже присылали письма с угрозами, блокировали сайт.

— Вы по этому поводу обращались в полицию?

— Нет, потому что мне хочется тратить свое дополнительное время на то, чтобы помогать нуждающимся. Хотят блокировать... Пусть! Мы еще посмотрим, кто кого...

— Сколько беженцев вам уже удалось трудоустроить?

— К сожалению, у нас пока не ведется такая статистика, но мы над этим уже начали работать. Наша команда, которая, включая меня, состоит всего из трех человек, сейчас трудится на потоке.

— А посещаемость сайта отслеживаете?

— Да. Если сначала нас просматривали 200–250 пользователей, то теперь около тысячи. И они не просто откликаются на вакансии, но и оставляют отзывы о работодателях. Также нам часто присылают резюме. Например, за последнюю неделю к нам поступило 165 таких документов, хотя никакой рекламы нашего сайта мы нигде не давали. Многие из присланных резюме требуют серьезной доработки. В этом мы тоже помогаем соискателям.

— Какие вакансии пользуются спросом у беженцев?

— В основном они ищут рабочие специальности. Популярны вакансии строителя, автослесаря, механика, штукатура-маляра, рабочего на сельскохозяйственное производство, жестянщика, домработницы и няни. Были работодатели, которые искали сразу несколько соискателей. Например, одному бизнесмену из Калужской области были нужны 20 человек на переработку молока.

— А сталкивались ли вы с какими-то экстравагантными предложениями от работодателей?

— Однажды к нам обратилась женщина из Московской области с просьбой найти домработницу. Кажется, что ничего необычного. Но женщина подчеркнула, что у нее есть одно условие: все члены ее семьи — вегетарианцы. Поэтому они ищут человека, который придерживается этой диеты. Предлагала соискателю зарплату в размере 27 тысяч рублей. Не знаю, смогла ли она кого-то найти.

— Кстати, а какую зарплату предлагают беженцам?

— В среднем это 35 тысяч рублей. Однако на специальностях, где необходимо применять много физической силы, зарплаты, конечно, выше.

— Есть ли в вашей базе соискатели с нетипичными навыками?

— Да, например, с эзотерическим уклоном: нумерологи и тарологи.

— Сколько сейчас предложений размещено на вашем ресурсе?

— По последним данным, 2150 вакансий. И это не предел, ведь их число постоянно увеличивается.