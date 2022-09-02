Мультидисциплинарный подход: как сотрудники геронтологических центров помогают людям старшего поколения поддерживать здоровье

Мультидисциплинарная бригада ГЦ «Левобережный» / Фото: ГЦ «Левобережный»

В московских стационарных социальных учреждениях работают мультидисциплинарные бригады. В их состав входят врачи, специалисты по реабилитации, психологи, при необходимости могут привлекаться узкопрофильные специалисты из других организаций. Каждый участник команды работает в своем направлении, при этом его действия направлены на решение одной общей задачи с другими коллегами. Такой метод доказал свою эффективность. Именно благодаря комплексной работе сотрудников жителям геронтологических центров удается восстановить свое здоровье и вернуться к полноценной жизни.

Жители геронтологических центров – пожилые люди, которые оказались в сложной ситуации и нуждаются в помощи и поддержке квалифицированных специалистов. В социальных учреждениях специалисты стараются создать для них комфортные условия проживания. Сразу после переезда человека в геронтологический центр с ним начинает работу мультидисциплинарная бригада.

— Когда в часах какая-то деталь перестает работать, они не могут правильно выполнять свою функцию. Также и с организмом человека. Психика и тело человека тесно связаны между собой. И отделять одно от другого нельзя, нужно работать по двум направлениям сразу, — отмечает Инна Трофимчик, начальник медицинской службы Геронтологического центра «Левобережный».

Специалисты анализируют особенности здоровья человека и эмоциональное состояние, изучают его биографию и подбирают программу реабилитации, которая подразумевает индивидуальные или групповые занятия, мастер-классы, встречи с психологами, посещение культурных мероприятий и сенсорной комнаты, участие в различных играх.

— Каждая история – уникальна, и в каждом конкретном случае нужен творческий подход. Если у человека есть интерес к культурной жизни, тогда имеет смысл приобщать его к концертам, литературным вечерам, участию в самодеятельности. Если житель замкнутый, то работу лучше проводить индивидуально с разными специалистами, — отметил Андрей Белов, психиатр Геронтологического центра «Левобережный».

Фото: ГЦ «Левобережный»

Людмила Михайловна Незнамова переехала в Геронтологический центр «Левобережный» в тяжелом состоянии. Из-за неудачного падения у нее был перелом позвоночника, и она не могла двигаться. С женщиной работали врачи, массажист, инструктор по ЛФК, психологи, специалисты по социальной реабилитации. Людмила Михайловна частично восстановила память, сама принимает пищу и выполняет гигиенические процедуры. Планируется, что скоро она сможет перейти из отделения сестринского ухода в общее.

— Благодаря заботе специалистов нашла в себе силы, научилась заново сидеть, вставать, ходить. Сначала передвигалась с помощью ростовых ходунков, позже – роликовых. Теперь могу самостоятельно. У меня нормализовалось давление, улучшилось настроение, — смеется Людмила Михайловна.

Другая проживающая, Валентина Олеговна Шарова, пережила диабетическую кому и инсульт. Она тоже не могла самостоятельно двигаться и разговаривать.

— Здесь сама начала есть, и это было большой радостью. Первое время было тяжело, но я верила в себя, шла к своей цели и у меня получилось. В детстве занималась спортом, поэтому и характер такой, всегда добиваюсь своего, — поделилась Валентина Олеговна.

Ежедневно женщина выходит на прогулку несколько раз в день. Это поднимает ей настроение, у нее появляется гордость и желание работать над собой.

Фото: ГЦ «Левобережный»

Мотивации жителей специалисты геронтологического центра уделяют большое внимание. Личный негативный опыт или неудачи знакомых накладывают отпечаток на мышление людей старшего поколения. Задача сотрудников – показать им, что надежда есть всегда, и ее нужно использовать.

— Важно дать пожилым людям поддержку, веру в себя, на конкретных примерах показать, какие улучшения произошли у других после той или иной работы. Когда человек видит результат, он начинает верить. Многим кажется, что, если что-то болит, значит, это плохо. Мы наоборот показываем, что мышцы работают. И это слово «работает» для жителей становится волшебным, — Лидия Серова, специалист по социальной реабилитации Геронтологического центра «Левобережный».

Немаловажную роль в работе с жителями играет коммуникация между сотрудниками. Специалисты ведут историю проживающих, куда записывают выполненные процедуры, методы, которые используют, и результат.

Фото: ГЦ «Левобережный»

Сотрудники геронтологических центров постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. Они участвуют в конференциях, образовательных проектах Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, обмениваются опытом с другими стационарными социальными учреждениями Москвы и других городов. Специалисты анализируют новаторские подходы коллег и внедряют успешные практики в свою работу.

— Профессионализм коллег и слаженная работа играют большую роль. Терапевт помогает снизить давление, психиатр – стабилизировать состояние, психолог – замотивировать. И благодаря тому, что человек находится в хорошем психоэмоциональном и физическом состоянии, занятия ЛФК проходят легко и эффективно. Я радуюсь, когда наши жители сами гуляют. Но без участия коллег, их знаний и опыта, я не смогла б добиться такого результата, — Елена Якимова, массажист, инструктор по ЛФК Геронтологического центра «Левобережный».

Система стационарных социальных учреждений в Москве развивается. Так, недавно был открыт филиал Социального дома «Люблино». Современное социальное учреждение рассчитано на 430 человек, которым необходим круглосуточный уход из-за особенностей здоровья. На территории организована безопасная среда, обстановка в комнатах приближена к домашней, а у жителей есть возможность создать личное пространство и уединится. Забота о достоинстве жителей – главный принцип нового стандарта.

В Москве работают 8 геронтологических центров, в которых сотрудники обеспечивают качественный уход и помощь пожилым людям. Специалисты организуют для них реабилитационные мероприятия, которые помогают людям старшего поколения восстановить утраченные навыки, поддержать психоэмоциональное и физическое состояние.

СПРАВКА

Получить консультацию по вопросам получения путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону горячей линии Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.