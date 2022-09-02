Москвичи летом предпочли отдыхать на севере области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Многие москвичи предпочли отдохнуть этим летом в Подмосковье. МТС выявила, сколько горожан переезжало в область и какие локации стали самыми популярными. Так, в летние месяцы столицу покинуло порядка 23 процентов абонентов, примерно треть из них переехали в Московскую область. Наиболее популярным направлением при этом стал север. Сезонная миграция в область по сравнению с прошлым годом выросла на четверть.

Лето в Подмосковье провели около 8 процентов москвичей. Это на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Такой заметный рост количества отдыхающих связан с активным жилищным строительством в Подмосковье, жаркой погодой нынешним летом и трудностями при выезде на отдых за рубеж.

Чаще всего москвичи в этом году выбирали для отдыха подмосковные городские округа, расположенные на севере и северо-западе от Москвы. Здесь больше всего водоемов. Сюда выехало около 50 процентов москвичей, выбравших отдых в Подмосковье. Еще около 30 процентов отдыхающих побывали на западе области, где много лесов и комфортабельных поселков и дач.

Таким образом, в топ-10 наиболее популярных среди москвичей городских округов Подмосковья вошли: Лотошинский, Волоколамский, Можайский, Рузский, Талдомский, Кашира, Дубна, Павловский Посад, Воскресенск, Домодедово.

Летняя миграция москвичей из столицы в область привела также к росту мобильного трафика в Подмосковье на треть. Чаще всего интернетом пользовались для общения в мессенджерах. Этим сервисом воспользовались 96 процентов клиентов, видео на различных видеохостингах смотрели 75 процентов, фильмы в онлайн-кинотеатрах смотрели 56 процентов пользователей, искали информацию на сайтах 54 процента. В это же время пользователи реже обращались к банковским сервисам, услугам доставки еды, интернет-магазинам, такси и каршерингу, а также к сервисам знакомств.

— Средняя скорость мобильного интернета в сети МТС в Московской области составляет 70 Мбит/с. Это позволяет нашим абонентам свободно пользоваться интернетом на территории всего Подмосковья, загружая и передавая даже большие объемы данных. Для этого компания продолжает обновлять оборудование и вводить в эфир новые базовые станции, уделяя особое внимание небольшим населенным пунктам региона. В прошлом году в них было установлено более 63 процентов всех новых базовых станций, — рассказал директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона компании Павел Плясенко.