Конкурс отражает современные тенденции на рынке труда

Конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов Мосгортранса / Фото: «АГН Москва»

Конкурс «Московские мастера» в этом году отмечает 25–летие. О том, как изменилось состязание за эти годы, 4 сентября «Вечерней Москве» рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Екатерина Вячеславовна, какие изменения произошли в конкурсе?

— Когда в 1998 году конкурс начинался, то в основной группе было только 7 профессий, сейчас их 40, почти в 6 раз больше. Изменился подход к выбору конкурсных профессий. «Московские мастера» идут в ногу со временем и развитием города. Таких профессий, как «водитель электробуса», «специалист по информационному моделированию зданий и сооружений», несколько лет назад в Москве просто не было. А сегодня они востребованы, и конкурс это отражает. Если начиналось все в основном с рабочих специальностей, то сейчас не менее широко представлена социально-культурная сфера, инженеры, программисты. А еще в юбилейный год у конкурса появился свой фирменный стиль, который теперь узнается москвичами.

— Какова главная цель конкурса?

— Основная цель как раз остается прежней — рассказать москвичам, насколько важны и нужны городу разные профессии, и повысить престиж высококвалифицированного труда. Конкурс важен для профессионального и карьерного роста участников и особенно молодежи, для формирования системы наставничества. А если говорить о подрастающем поколении, об учащихся школ и колледжей столицы, то для них конкурс «Московские мастера» служит навигатором по востребованным экономикой профессиям. Он помогает ребятам определиться, стать ли им поваром, инженером или, например, фрезеровщиком.

— Чем вам запомнился конкурс в этом году?

— Меня очень удивило, что в конкурсе среди транспортных профессий ГУП «Метрополитен» побеждали совсем новички, как, например, Кирилл Егошин, машинист электропоезда метрополитена со стажем всего 3 месяца, и водитель трамвая Алексей Глаголев, отработавший по профессии только 4 месяца. Но были и маститые участники, особенно в промышленности. А самым неожиданным стал финал по профессии «фельдшер», где победитель Александр Дибров сделал предложение руки и сердца своей девушке и по совместительству коллеге.