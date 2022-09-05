В Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии подвели итоги приемной кампании в ординатуру

Фото: ФБГУ «ГНЦДК» Минздрава России

В Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии Минздрава России завершилась приемная кампания в ординатуру. В 2022 году из 74 выпускников вузов, претендовавших на поступление, 28 абитуриентов были рекомендованы к зачислению.

Неизменно высокий уровень образования в ординатуре обеспечивается опытом и профессионализмом наставников — научных сотрудников и врачей ГНЦДК, а также самой современной оснащенностью ведущего профильного учреждения страны.

Юлия Махакова, кандидат медицинских наук, руководитель образовательного отдела ГНЦДК:

— Для нас важен высокий уровень подготовки наших абитуриентов. В 2021 году на базе ГНЦДК был организован методический аккредитационно-симуляционный центр первичной специализированной аккредитации по специальностям «дерматовенерология» и «косметология», в нем применяются уникальные тренажеры виртуальной реальности по 97 моделям пациентов для проведения аккредитации специалистов. К 2024 году подобные тренажеры будут использовать для проведения аккредитации специалистов во всех регионах страны.

За 5 лет на базе Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России прошли обучение более 500 ординаторов и около 7000 студентов.

Помимо обучения, в рамках ординатуры и аспирантуры в ГНЦДК соблюдаются традиции наставничества, которые способствуют быстрой адаптации и профессиональному росту молодых врачей.