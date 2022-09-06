Столичный парк развлечений подвел итоги летнего сезона

Фото: Пресс-служба парка

Вот и закончилось лето. На смену ему пришла осень, щедрая на разнообразие красок, пасмурную погоду, ветер и дожди. Настало время подвести итоги летнего сезона и снова вспомнить, что «цыплят по осени считают». Парк развлечений «Остров Мечты», кстати, являющийся одним из крупнейших в Европе, предоставил этим летом москвичам и гостям столицы массу незабываемых развлечений. Здесь для них работали кинотеатр под открытым небом, лодочная станция, вейк-парк, летние веранды ресторанов и кафе, а также пространства для отдыха и спорта.

Так, ежегодный летний фестиваль под поэтическим названием «Лето яркого цвета», ставший уже традиционным для парка, в этом сезоне собрал более 20 тысяч гостей. Не поверите: они все вместе пробежали более 120 километров в спортивных соревнованиях, выпили 900 чашек на чайной церемонии и станцевали более 48 часов.

Однако самым масштабным событием лета стал безусловно атмосферный этнический фестиваль «День Индии». Его посетили порядка двух миллионов человек. За четыре дня праздника гости съели 10 тонн фруктов, выпили 80 тысяч упаковок индийского чая. И это еще не все. На фестивале выступили более 2,5 тысячи артистов, 200 пар сыграли свадьбу, 100 детей приняли участие в шахматном турнире и 12 тысяч упаковок экологичной краски разбросали во время яркого индийского праздника Холи.

Фото: Пресс-служба парка

— Наш парк развлечений, охватывающий площадь 44 гектара, зарекомендовал себя как одна из самых популярных рекреационных площадок на карте Москвы, — отметил генеральный директор холдинговой компании «Остров Мечты» Борис Пищик. — В летнем сезоне парк посетили семь миллионов москвичей и туристов. Для них были проведены яркие масштабные и необычные мероприятия, а также благоустроено комфортное пространство для отдыха и спорта. В следующем году мы подготовим новую насыщенную программу активностей и другие сюрпризы для посетителей.

В летнем кинотеатре парка развлечений состоялось более 200 захватывающих сеансов, было съедено 1,5 тонны попкорна и выпито столько же прохладительных напитков, а в яхт-клубе прошло более 50 тысяч заплывов на лодках, катаний на сапбордах и вейкбордах.

Особой популярностью в жаркие летние дни пользовались у гостей парка шезлонги у декоративных водоемов, гамаки, а также мягкие диваны в кафе и ресторанах Ежедневно любители спорта играли в футбол и баскетбол на спортивных площадках парка, а дети развлекались на горках, лазали по канатным сеткам и мини-скалодромам.