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В Лосиноостровском районе в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
В Лосиноостровском районе в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Лосиноостровский по адресу Тайнинская улица, владение 9/5, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет двухсекционной. Фасады облицуют пиленым кирпичом двух оттенков: базовым станет кофейный цвет, а яркие цветовые акценты выполнят из желтого кирпича.

В здании будет 176 квартир (однокомнатных — 32, двухкомнатных — 112, трехкомнатных — 32). Две квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов: в них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена по стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться в доме начиная со второго этажа. Первые этажи сделают нежилыми, здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения для офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Также здесь в будущем смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков.

В здании установят грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1000 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

В новостройке установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

В рамках благоустройства территории создадут комфортное и безопасное пространство. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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