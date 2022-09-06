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Юных инженеров научат делать модели космических аппаратов

Наталья Тростьянская
Общество
Юных инженеров научат делать модели космических аппаратов
Преподаватель КБ «Восток» Музея космонавтики в Москве Максим Мураховский рассматривает тактильный макет лунохода. Подобный смогут сделать и его ученики / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Детский инженерный центр Музея космонавтики — конструкторское бюро «Восток»— запускает новый образовательный курс для школьников. 6 сентября «Вечерняя Москва» выяснила, чему научат ребят.

В новом сезоне КБ «Восток» предлагает школьникам освоить азы 3D-моделирования и прототипирования. Ребята смогут попробовать себя в роли конструкторов и инженеров. Программа составлена таким образом, чтобы на курсе было интересно детям разных возрастов. Всего будет три группы: младшая (3–4-е классы), средняя (5–7-е классы) и старшая (8–11-е классы).

— Младшие школьники будут работать с 3D-ручками и простыми программами, — рассказал преподаватель КБ «Восток» Максим Мураховский. — Сначала мы научимся делать какие-то двухмерные фигурки, потом перейдем на трехмерные объекты и более сложные формы.

Простор для творчества безграничный. Ребята под руководством Максима смогут, например, спроектировать разные здания, чтобы «построить» собственный Звездный городок, или сделать макет Музея космонавтики.

— Ребята постарше получат уже более технические знания, — продолжил Мураховский. — Изучат теорию, связанную с машиностроением, инженерной графикой, метрологией, и перейдут к практике, которая включает в себя печать на 3D-принтере.

На курсе ребята смогут, например, сделать сборно-разборные модели реальных ракет-носителей, космических кораблей, лунохода, марсохода и других аппаратов, в том числе конкретных деталей, вроде турбины газогенератора для ракетного двигателя.

— У этого есть и прикладное назначение, — добавил завотделом научной популяризации Музея космонавтики Альфред Вардазарян. — Такие модели можно разместить в экспозиции, и они помогут посетителям, прежде всего незрячим и слабовидящим, подробнее узнать, как устроен тот или иной космический аппарат.

В КБ «Восток» собирают команду единомышленников, поэтому юные инженеры смогут участвовать во всех проектах музея. Кроме того, у них есть возможность побывать на предприятиях ракетно-космической отрасли, пообщаться с ведущими специалистами и понять, в каком направлении развиваться.

Курс рассчитан на учебный год. Занятия будут проходить по субботам. Чтобы попасть в команду, нужно пройти собеседование, финальное как раз 10 сентября. Увлечение математикой и другими точными науками приветствуется, однако самое главное — желание узнавать и пробовать что-то новое.

— Если ребенку интересно, то для него нет ничего невозможного, — убежден Максим Мураховский.

3D-моделирование Технологии Дети инженеры
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