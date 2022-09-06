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Уверенно обходим конкурентов: московские производители оборудования для легкой промышленности выходят на новый уровень

Иван Кудря
Общество
Уверенно обходим конкурентов: московские производители оборудования для легкой промышленности выходят на новый уровень
Менеджер столичной компании по производству и продаже оборудования для легкой промышленности Раиса Досова представляет на выставке вышивальную машину, с помощью которой на ткань можно перенести практически любой рисунок / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

6 сентября в столице открылась выставка легкой промышленности и технологичного оборудования для ее производства. «Вечерняя Москва» узнала, как развивается эта отрасль во время санкций.

Большая вышивальная машина ловко переносит красно-желтые узоры и современную матрешку в солнцезащитных очках с картинки, которая загружена в подключенный к ней компьютер, на черную ткань. А рядом похожий аппарат «рисует» птичек и листья на белом полотне.

По краям отечественной машины расположены 12 небольших колбочек, похожих на кнопки. Но на самом деле это отсеки для ниток разных цветов. А на небольшом сенсорном экране можно отслеживать, как идет процесс вышивки, а также при необходимости поменять рисунок или выставить другой тип ткани. По словам менеджера столичной компании по производству таких машин Раисы Досовой, их техника пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом.

— Большую часть произведенных нами швейных станков и машин мы продаем отечественным компаниям. Но процент поставок зарубежным предприятиям растет с каждым годом. Мы производим качественный товар, поэтому нас и выбирают. Да, после начала спецоперации были некоторые проблемы с логистикой, но сейчас все решилось, и мы даже находим новых зарубежных партнеров, — сказала Раиса Досова.

Она отметила, что развитие интереса к этой отрасли со стороны государства помогает производителям выйти на более качественный уровень.

— Если еще десять лет назад отечественных производителей, которые могли конкурировать с японскими или китайскими технологиями, можно было пересчитать по пальцам, то сейчас можно с уверенностью сказать, что наши швейные машинки — одни из лучших в мире, — сказала Досова.

Она добавила, что этому способствуют и денежные гранты, которыми государство поощряет лучшие проекты и предприятия.

По мнению президента Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, отрасли в нашей стране есть куда расти.

— В наши дни текстильная легкая промышленность — это второй в России по объему рынок. На первом — пищевой. Отечественные производители сегодня занимают около 17 процентов рынка. Да, это не самые высокие показатели, но они растут с каждым годом. Особенно сейчас, — сказал Разбродин.

Для поддержки столичной отрасли и бизнесменов легкой промышленности Минпромторг разработал программу по финансированию предприятий: они смогут получать займы и кредиты под низкие проценты на оплату услуг при производстве продукции, аренду помещения, закупку сырья и материалов.

Общий объем выделенных средств до 2025 года составит около шести миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Коган, председатель комитета по промышленной и инновационной политике Московской торгово-промышленной палаты:

— Легкая промышленность — одна из приоритетных целей развития в Москве и России в целом. Сейчас проходит адаптация к новым реалиям, в которой нашим производителям и предприятиям нужна поддержка. Я думаю, что скоро мы сможем если не полностью заменить зарубежную продукцию, то максимально снизить зависимость от нее. Для этого нужно развивать производящий сегмент отрасли и обучать рабочие кадры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в столице работает 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. На них трудятся 18,7 тысячи людей. За год предприятия изготовили 1 000 000 000 квадратных метров нетканых материалов, 1,7 миллиона пар обуви, 175 000 спортивных, лыжных и купальных костюмов, 512 000 комплектов спецодежды.

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