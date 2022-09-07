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«На грани нервного срыва»: названы четыре знака зодиака, которых ждет несчастье в сентябре

Виктория Непомнищева
Общество
«На грани нервного срыва»: названы четыре знака зодиака, которых ждет несчастье в сентябре
Кадр из фильма «Поцелуй на удачу»

Первый осенний месяц для некоторых представителей зодиакального круга окажется крайне неудачным. Следует внутренне подготовиться к разочарованиям на личном фронте, срыву планов, упадку жизненных сил. Провалы и поражения будут подстерегать на каждом шагу представителей четырех знаков зодиака. Кому следует быть во всеоружии, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Сентябрь для Овнов будет весьма непростым периодом в жизни. Стрессовые ситуации могут негативно отразиться на здоровье. Вы будете разрываться между карьерой и решением бытовых проблем. Могут возникнуть разногласия с родственниками. На фоне недопонимания со второй половинкой может произойти серьезный конфликт.

Старайтесь держать себя в руках, не нервничайте. Начальство будет придираться по пустякам, поэтому звезды советуют отнестись к этому с пониманием. Ссоры с руководством вам ни к чему, постарайтесь исправить недочеты и ошибки. Найдите время для полноценного отдыха.

Дева

Сентябрь для большинства Дев будет месяцем финансовых неудач. Откажитесь от заключения сомнительных сделок, иначе можете потерять значительную сумму и оказаться в долговой яме. Тщательно продумывайте каждый шаг. Не принимайте скоропалительных решений, в противном случае рискуете попасть в большую переделку. Оказавшись на мели, откажитесь от мысли взять деньги в долг: вернуть в срок вряд ли получится.

Некоторых Дев поджидают неприятные сюрпризы в личной жизни. Размолвки с партнером могут привести к разводу. На работе тоже не все гладко. Вы будете на грани нервного срыва. Помогут успокоительные средства. Держитесь, ведь и этот негативный период пройдет.

Стрелец

Ваша репутация может оказаться под большим сомнением, и все благодаря безрассудному поступку. В глазах окружающих вы увидите укор и порицание. Сейчас не лучшее время для любовных приключений и дальних поездок. Велика вероятность разочарований в отношениях с близким человеком.

В сентябре повышается риск ДТП, будьте внимательны за рулем. Заграничные поездки и деловые переговоры лучше перенести на следующий месяц. С переездом на новое место жительства лучше повременить. На вашем пути могут встретиться недоброжелатели «в овечьей шкуре». Финансовые операции и любые сделки с недвижимостью с большой долей вероятности приведут к обману. Не попадитесь на уловки мошенников!

Близнецы

Для многих Близнецов сентябрь окажется Днем сурка. Выбраться из круговорота событий будет нелегко. В личной жизни ожидаются драмы, конфликты и скандалы. Вторая половинка может устроить бунт без веских оснований. Возможно, вы уделяете недостаточно времени любимому человеку? Вам потребуется львиная доля самообладания, чтобы неприятные сцены не стали достоянием общественности. Нервы на пределе.

У вас есть только два пути: пожить некоторое время отдельно, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Не хотите расставаться? Ищите компромисс, старайтесь сгладить острые углы в отношениях. Вторая половинка искренне вас любит. Если ваши чувства взаимны, вы найдете верное решение. На работе активность пойдет на спад, но это временное явление. Ситуация скоро стабилизируется.

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