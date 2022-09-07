Электронный или бумажный

Фото: Пресс-служба МТС

О том, почему приходят электронные счета, в чем их преимущества перед бумажными, расскажет начальник отдела обслуживания абонентов фиксированной связи МТС в Москве Андрей Булгаков.

Почему перестали приходить бумажные счета?

Потому что электронные счета по сравнению с бумажными проще, надежнее, экономичнее и экологичнее. Для бумажного счета нужны древесина, вода, электроэнергия. Для производства бумажных изделий каждый год на планете вырубается 1 миллиард деревьев. В результате меняется климат, возникают неблагоприятные погодные условия. Электронные счета, которые приходят на электронную почту или в личный кабинет через интернет, не вредны для экологии. Для них не нужна бумага, и, следовательно, леса вырубать не нужно.

У меня нет электронной почты, я не знаю, что это такое.

Электронная почта (имейл) — это собственный почтовый ящик в интернете, такой же как в подъезде, но его устанавливают бесплатно на компьютере или в телефоне на интернет-портале. Например, mail, yandex, rambler. Благодаря электронной почте можно не только получать счета, но и пользоваться различными госуслугами: например, записаться на прием к врачу, получить справку, подать заявление на льготы и многое другое. Для этого понадобится интернет.

Я не доверяю компьютеру, бумажные счета надежнее, я их храню.

Конечно, можно хранить бумажки. Но они желтеют, выцветают и вечно теряются именно тогда, когда нужны. Счета в почтовом ящике или личном кабинете остаются навсегда и бесплатно. Можно найти счет за любой период. Платить можно прямо из дома — с компьютера или мобильного телефона.

Как оплачивать услуги по электронному счету?

Удобнее всего — через интернет. Это может быть сайт компании, банка, мэра Москвы или банкомат.

Я не пользуюсь компьютером и хочу, чтобы мне высылали бумажный счет. Что делать?

Этот вопрос можно решить по телефону +7 (495) 636-06-36. Можно также обратиться в наш офис.

Сейчас мы их обновляем, и они начинают работать под вывеской МТС HOME.