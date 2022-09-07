Референдум перевернет жуткую страницу истории

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко рассказывает, как проходит подготовка к референдуму о присоединении к России / Фото: Сергей Мальгавкос / ТАСС

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что серьезный урон войскам ВСУ союзные силы наносят при помощи аэроразведки.

Этот метод ведения боевых действий используется союзными войсками в районе города Соледар.

— Сейчас у нас есть средства объективного контроля, аэроразведки, которые выявляют позиции украинских войск, скопление техники не только в районе Соледара, но и во всей зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Таким образом сведения в кратчайшие сроки поступают в распоряжение как артиллерийским подразделениям, так и ВС РФ, которые при помощи авиации уничтожают противника, тем самым нанося ему колоссальный урон, — сообщил офицер Андрей Марочко.

Не имея возможности победить в открытом бою, солдаты ВСУ запугивают жителей ЛНР по телефону и в соцсетях.

— От украинских террористов приходят сообщения о том, что если граждане будут брать какие-то соцвыплаты от Российской Федерации, будут содействовать так называемому оккупационному российскому правительству, то они будут наказаны согласно законодательству Украины, — рассказал Марочко. — Людям угрожают сроками за госизмену и другими статьями Уголовного кодекса Украины, санкции по которым достаточно серьезные — свыше 10 лет лишения свободы.

Однако жители освобожденных территорий надеются как можно скорее перевернуть страницу истории, когда эти земли входили в состав Украины, и идти к светлому будущему в составе РФ.

— Мы подтверждаем, что у нас Россия в Херсонской области. Все какие-то партизаны, бандеровцы — все это уже история и страшный лист бумаги, который мы перевернем уже в ближайшие месяцы после референдума, — заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Тем временем подготовка к референдуму проходит и в Запорожской области. А местная АЭС все еще находится под обстрелами ВСУ.

— Вероятнее всего, мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что ее работа будет невозможна в таких условиях, — заявил глава военно-гражданской администрации ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. — Скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме не сможет.

При этом украинские войска не оставляют попыток перейти в наступление.

— ВСУ хотят продемонстрировать Западу свои наступательные амбиции, которые по факту вытекают лишь в террор мирного населения, в том числе и в Харьковской области, — сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. — Как показывает практика, потери среди мирного населения киевский режим не интересуют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России:

— События последнего полугодия радикально поменяли представления многих о том, что происходит в международных отношениях. Россия продемонстрировала на деле, что она гарантированно обеспечивает свои интересы, защищает своих граждан, русских, русскоязычное население. Цели спецоперации будут достигнуты и стоящие перед ней задачи будут решены.