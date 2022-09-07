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Боец-доброволец после ранения начал помогать сослуживцам

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Боец-доброволец после ранения начал помогать сослуживцам
Боец-доброволец Владимир с позывным ППШ собрал помощь для спецбатальона «Ахмат»: жгуты, губки для остановки кровотечений, медикаменты и георгиевские ленты / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвич Владимир с позывным ППШ воевал на Донбассе как доброволец спецподразделения «Ахмат». Боец рассказал «Вечерней Москве», как вернулся с ранением и занялся сбором гуманитарной помощи.

На камуфляжной куртке Владимира — российский триколор, буква «Z» и флаг Чечни — один из опознавательных знаков «ахматовцев». С нашивки на кепке смотрит глава республики Рамзан Кадыров. В его отряд Владимир пошел добровольцем, чтобы внести свой вклад в успешное завершение спецоперации. Потому что в военкомате Владимир не прошел отбор по возрасту — ему 49 лет.

— Нас привезли в город Рубежное. Это место напомнило мне Чернобыль из компьютерных игр. Все разрушено: покосившиеся балки домов, выбитые окна, следы от выстрелов на стенах, оборванные провода, воткнутый в землю неразорвавшийся снаряд «града», — рассказывает боец. — Но страшно не было.

17 мая бойцы вошли в Рубежное, а оттуда — к Северодонецку, где успешно зачистили город от неонацистов.

— Местные прятались в подвалах и не знали, что врага больше нет в городе, — рассказывает Владимир. — Какая-то женщина нас заметила, осторожно спросила, русские ли мы. Услышав ответ, радостно закричала, все повыбегали из подвалов. Принесли консервы, сигареты, много благодарили. Но мы еду не брали — им нужнее.

Дальше Владимир и сослуживцы пошли до окраины Северодонецка, в сторону Лисичанска, с бойцами из ЛНР.

— И внезапно на нас полетели снаряды. Обычно по звуку понятно, в каком направлении они движутся, — говорит Владимир. — А в этот раз ВСУ запустили беззвучные польские 60-миллиметровые мины. Одна взорвалась рядом, и осколок от нее вошел в ногу навылет. Вторая мина попала в находящиеся рядом боекомплекты. Они начали взрываться. Из коробок вылетали салюты: красные, желтые, зеленые... красиво, но страшно. Ребята оттащили меня, занесли в заброшенную квартиру, оказали первую помощь трофейными медикаментами, которые мы насобирали до этого.

От мины у Владимира разлетелись в щепки обе берцовые кости левой ноги, ее даже хотели ампутировать. Но все обошлось. Теперь он на костылях, с аппаратом Илизарова — специальной конструкцией для восстановления костей. Его он не снимет минимум до Нового года. Но из-за ранения дорога на фронт теперь закрыта.

— Поэтому я решил собирать гуманитарную помощь для спецподразделения «Ахмат», — рассказывает Владимир. — У бойцов хорошая экипировка, об этом заботится Рамзан Ахматович. Но медикаменты, жгуты закончиться могут у любого. Еще георгиевские ленточки, они нужны для опознавательных повязок. Пока я покупаю все сам, присоединились знакомые. Завтра поеду в Грозный и передам все лично спецподразделению. А по пути заеду на Кубань — там местные жители тоже собрали гуманитарную помощь бойцам.

СПРАВКА

Набор добровольцев в спецбатальон «Ахмат» проходит в городе Грозный Чеченской Республики. Туда принимают мужчин от 18 до 50 лет с российским гражданством. На месте добровольцы проходят десятидневное обучение от Российского университета спецназа — в многофункциональном комплексе из 95 зданий и сооружений с новейшими информационно-техническими решениями.

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